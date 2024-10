WMO Bijeenkomsten FNV en gemeente Westerwolde

TER APEL, WEDDE – In regio Noord is de FNV in februari 2024 gestart met WMO-dienstverlening, met de inzet van daarvoor speciaal opgeleide WMO-begeleiders. Om jou, lid en géén lid, de gelegenheid te geven om kennis te maken met de nieuwe dienstverlening van de FNV, organiseert FNV Lokaal Zuid-Oost Groningen in samenwerking met de gemeente Westerwolde een bijeenkomst op 31 oktober in Ter Apel en een bijeenkomst 7 november 2024 in Wedde, beide om 13.30 uur.

In deze bijeenkomsten zullen worden ingegaan wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) inhoudt en wat de dienstverlening van de FNV inhoudt om jou bij te staan als je van de WMO gebruik moet maken.

Tevens zal de gemeente Westerwolde uitleg geven over o.a. de procedure van aanvragen. Welke zorg wordt er vanuit de WMO geboden, wat is de aanvraagprocedure, wie kunnen allemaal helpen bij een aanvraag en wat moet je doen als je geen hulp kunt krijgen, of je de aangeboden hulp niet voldoende vindt, zijn o.a. vragen die de gemeente Westerwolde zal toelichten.

De WMO is er niet alleen voor mensen met een beperking, chronisch zieken of ouderen, maar ook voor de mensen, de mantelzorgers, die voor deze doelgroepen zorgen om ze zolang mogelijk thuis te laten wonen.

Al met al een informatieve middag voor iedereen die geïnteresseerd is in de WMO.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

31 oktober in Buurtcentrum ‘t Streekje, Markeweg 27, 9561 SC in Ter Apel

7 november in Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10, 9698 AR Wedde

Aanvang: beide keren om 13.30 uur.

Heb je wel interesse, maar kun je niet komen? Laat het dan weten, want bij voldoende belangstelling kan er op een ander tijdstip nogmaals een bijeenkomst over de WMO gehouden worden.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Max 40 personen, VOL = VOL.

Meld je aan bij het secretariaat: Tineke.onrust-draaijer@vereniging.fnv.nl of via 0599 612204

Grietje Westerhof