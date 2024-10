Bij Steenfabriek Strating wordt opnieuw gestaakt

OUDE PEKELA – Werknemers van baksteenfabriek Steenfabriek Strating in Oude Pekela staken voor de tweede keer en leggen het werk van 4 oktober tot 8 oktober neer. De werknemers eisen een cao waarin goede afspraken staan over structureel meer loon en maatregelen om gezond hun pensioen te halen.

Yolanda Reus, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De werkgevers boden eerst een loonstijging van 7% in 15 maanden, maar die is op het laatste moment verlaagd naar 4,25% voor een jaar. Daar is men echt boos over, en dat begrijp ik heel goed. Na onze eerdere acties hebben we nog niks van de werkgevers gehoord. Dat is voor deze werknemers olie op het vuur. Ze voelen zich ongehoord en niet gewaardeerd.’

Meer acties en langere acties

Als de werkgevers niet snel alsnog over de brug komen met een beter cao-bod dan zullen volgens Reus meer en langer durende acties volgen bij andere baksteenbedrijven. Werkgevers mogen er op rekenen dat het werk op verschillende locaties voor meerdere dagen neergelegd zal gaan worden, zoals dat nu al bij Strating gebeurd. Stakingen voor onbepaalde tijd sluit FNV niet uit.

4,75% en €100 per maand

De FNV eist een cao voor een jaar (per 1 mei 2024). Daarin moeten de salarissen met 4,75% plus € 100 bruto per maand omhoog. Ook wil de vakbond dat de lonen vanaf 1 mei volgend jaar meestijgen met de inflatie (automatische prijscompensatie).

Zwaar werk

Een andere belangrijke afspraak die de FNV in de cao wil vastleggen is het recht voor alle werknemers in de baksteenindustrie op een zogeheten 80-90-100-regeling. Oudere werknemers kunnen daarmee minder gaan werken (80%) tegen 90% van hun loon en 100% pensioenopbouw. Veel mensen in de sector doen of deden zwaar werk.

1.500 werknemers

In de Nederlandse baksteenindustrie werken 1.500 mensen.

Bron: FNV