Eetclub “TAK” pakt tijdens de viering van het eerste lustrum extra uit

TER APELKANAAL – Eetclub “TAK “ vierde vandaag in dorpshuis d’Oale School te Ter Apelkanaal het eerste lustrum.

In dorpshuis d’Oale School in Ter Apelkanaal vierde Eetclub “TAK” vandaag het eerste lustrum. Daarom werd er extra uitgepakt. De 34 gasten werden verwend met een vijf-gangen menu, dat bestond uit een amuse in de vorm van een wrap met zalm of ham, mosterdsoep, gebakken aardappeltjes, met boontjes, sla en een schnitzel met saus, een ijssorbet en koffie met gebak toe.

Het was een avond vol gezelligheid. Initiatiefnemers van Eetclub “TAK”: Ineke Brunen, Helga Elling en Dina Scholtens waren vanmiddag in de keuken van het dorpshuis al druk bezig het eten te bereiden en de zaal feestelijk te versieren. Ze werden hierin bijgestaan door Annemie, Dely en Dineke.

Het koken voor zo’n 30 gasten is met een vier pits gasstel en een aantal elektrische apparaten een uitdaging, maar het is goed te zien dat de dames hierbij, in de vijf jaar dat ze dit voor zo’n grote groep doen, veel ervaring hebben opgedaan. Voedsel dat al klaar is en warm gehouden moet worden wordt in een slow-cooker gedaan, die in verband met de ruimte en de hoeveelheid stroom op één fase, in een andere ruimte wordt aangesloten.

Een van de wensen van de vrijwilligers is dat er een oven kan worden aangeschaft. Deze wens kan nu misschien in vervulling gaan. Ze kregen vanmiddag namens Rabo Clubsupport een cheque ter waarde van 500 euro overhandigd.

De dames vinden het leuk om voor andere mensen te koken. Dit doen ze 4 a 5 keer per jaar, steeds met een ander thema. Vandaag was het de Hollandse pot, maar de dames draaien ook hun hand niet om, om een Chinese- of Mediterrane maaltijd te verzorgen.

Deelnemers aan het Eetcafé moeten zich van te voren telefonisch aanmelden. Er wordt een eigen bijdrage van 8,50 gevraagd.

Om iets na vijf uur druppelden de eerste gasten binnen, om samen onder het genot van een smakelijke maaltijd bij te praten. Peter Schüten zorgde voor de muziek.

De vrijwilligers zijn aan het breinstormen over een tweede activiteit. Dit is een Eetcafé voor jonge mensen met Alzheimer, hun partners en kinderen. Een naam is er al: Het Jungheimer Café, als tegenhanger van het Alzheimer Café. Het is de bedoeling dat deze activiteit ook in d’Oale school gaat plaatsvinden. Als de plannen definitief zijn leest u het op deze website.

Foto’s: Catharina Glazenburg