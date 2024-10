Finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend

GRONINGEN – De drie finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs zijn bekend. Royal Bodewes, Wilmink Engine Parts en KeyPro B.V. maken tijdens de finale in november kans op de Groninger Ondernemingsprijs 2024.

Eerder dit jaar al kregen tien ondernemers en bedrijven te horen dat ze op een shortlist met genomineerden stonden. Donderdag 3 oktober is er een belangrijke, nieuwe stap gezet: alle genomineerden kregen 3 minuten spreektijd om aan de jury te vertellen waarom ze zelf denken inspirerend, baanbrekend, succesvol of anderszins bijzonder te zijn.

Gastheer voor deze ‘halve finale’ was het Noorderpoort College in Winschoten. Presentator Marcel Nieuwenweg maakte er in eigen stijl een heel geslaagd feestje van met veel humor en wat empathie voor de zenuwachtige deelnemers, nog ongeacht de uitslag.

Na de beslissende ronde in Winschoten met de tien zelf geformuleerde pitches (onderling al net zo verschillend als de genomineerden zelf!), liet de jury de deelnemers niet lang in spanning. De drie verheugde finalisten kunnen zich nu gaan opmaken voor de feestelijke slotavond op 21 november in Martiniplaza, Groningen.

Juryvoorzitter Henk Emmens, gedeputeerde EZ Provincie Groningen, verwoordde het zo: “We hoorden vanavond prachtige verhalen. In elke pitch klonk de passie voor het eigen product en de eigen kijk op ondernemen duidelijk door. En wat een enorme diversiteit ook, we zijn er trots op dat dit moois allemaal in Groningen gebeurt!”

We citeren de drie verheugde finalisten kort:

Karlijn Bodewes vertelde dat ze als kind al zwaar onder de indruk was van de grootsheid van de scheepswerf. Nu is ze vooral trots dat er aan het Winschoterdiep (“geen beperking maar een kracht!”) het eerste hybride vrachtschip is gebouwd. En dat er een schip van Bodewes op batterijen door de Noorse fjorden vaart; er zijn orders tot in Taiwan en Frans-Polynesië. Karlijn kreeg de lachers op haar hand met de opmerking: “Waarom wij de prijs moeten winnen? De regio en de mensen, die zijn essentieel. No Grunn, No Glory!”

Karlijn Wilmink, eigenaar van Wilmink Engine Parts zei al in haar eerste zin waar het om draait bij een écht familiebedrijf: “Ik spreek nu namens 70 trotse Wilminkers.” Ze heeft het over een bedrijf dat “nooit bang is om te veranderen. Welke brandstof we in de toekomst ook gaan gebruiken, Wilmink is er klaar voor! We besteden gemiddeld 10% van onze omzet aan innovatie. Nog een belangrijke: diversiteit. We hebben werknemers van over de hele aarde. Tot en met Oost-Europa en Eritrea. En zelfs in Beerta!”

Willem Straat van KeyPro B.V. begon met een serieuze waarschuwing: “We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een gigantische berg afval en de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Ik ben zelf 40’er en ik moet zeggen dat mijn generatie er niet veel van bakt op dat gebied. We hebben een keuze; ik wil niet dat de volgende generatie door moet op onze rommel! Daarom moeten we een eind maken aan ‘Fast Furniture’, de goedkope weggooimeubeltjes die je aanschaft als je dochter op kamers gaat. Wij gaan voor ‘gewoon goed en degelijk’. Duurzaam en makkelijk weer op te knappen voor een tweede, derde of zelfs vierde leven!”

Voorgeschiedenis

In de aanloop naar deze Pitchbijeenkomst heeft de jury vanzelfsprekend ook zelf onderzoek gedaan. Dat begon al met de keuze van de tien genomineerden, uit een aanzienlijke en veelkleurige stapel inschrijvingen.

De afgelopen maanden verdiepte een vakkundige jury, bestaande uit een aantal specialisten én de winnaar van 2023, zich verder in de genomineerden. Sponsoren DeHaan Advocaten en Notarissen, BDO Groningen en Rabobank Groningen bezochten alle genomineerden en stelden op basis van hun bevindingen rapporten op voor de jury. Met deze bevindingen als grondslag keek de jury kritisch naar verschillende aspecten van het ondernemen: bijvoorbeeld winstcijfers, groei, economisch belang voor de regio, elke andere soort impact, voorbeeldfunctie, kijk op innovatie en duurzaamheid, aandacht voor jong talent, personeelsbeleid in het algemeen. Deze tussentijdse beoordeling was goed voor de helft van het juryoordeel, de pitch van 3 oktober voor de andere helft.

