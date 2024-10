Gezelligheid op de activiteitenmiddag in MFC Breehorn Veendam

VEENDAM – Vandaag werd in MFC Breehorn een gezellige activiteitenmiddag georganiseerd.

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Het Nationaal Ouderenfonds roept iedereen op om actief verbinding te zoeken. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken. Vraag iemand mee, of het nu een nieuwe ervaring is voor jullie beiden of een vertrouwd uitstapje zoals samen naar de markt. Het thema is: ‘’met z’n twee is een goed idee!’’ Door simpelweg samen op pad te gaan, zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen.

Vandaag was wethouder Ans Grimbergen aanwezig op de activiteitenmiddag in MFC Breehorn Veendam. De middag was georganiseerd door de Culturele Vereniging voor Ouderen in Veendam en Omstreken (VOVO).

Er vonden talloze activiteiten plaats, ouderen konden genieten van optredens van onder andere Bob Heidema en Rieks Schuring die liedjes zongen ‘van vrouger’ om herinneringen op te halen.

Daarnaast waren er meerdere kraampjes rondom het thema gezond ouder worden en de regie behouden over het leven. De betrokken organisaties waren Meijer Zorgbeheer, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, deBasis, Vegro en Zorggroep Meander.

Wethouder Ans Grimbergen: ‘veel ouderen ervaren een drempel om ergens alleen naartoe te gaan. Meegevraagd worden om eropuit te gaan kan eenzaamheid tegen gaan, want met z’n twee is een goed idee!’’

De middag werd afgesloten met een warm buffet.

Gemeente Veendam

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl