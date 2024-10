Inloopbijeenkomst Lokaal Betrokken in Musselkanaal goed bezocht

‘MUSSELKANAAL – De inloopbijeenkomst voor leden en niet-leden van Lokaal Betrokken afgelopen donderdagavond in de baptistenkerk Jabes te Musselkanaal was een succes en smaakt naar meer.

Na een welkomstwoord van voorzitter Frank Piek vertelde oud-wethouder Jur Mellies over het ontstaan van Lokaal Betrokken om vervolgens aan de hand van een korte quiz iets te vertellen over de werking van de lokale politiek in het algemeen en de partij Lokaal Betrokken in het bijzonder. Daarna nam fractievoorzitter Harma Zwiers het stokje over door de aanwezigen langs een aantal stellingen te leiden: dat zorgde bij sommige stellingen tot levendige discussies. “Prachtig”, zegt Zwiers. “Deze bijeenkomsten zijn waardevol en geven ons belangrijke informatie over hoe inwoners denken en voelen over bepaalde onderwerpen. We gaan in de toekomst dan ook meer van dit soort interactieve bijeenkomsten organiseren.”

Eén van de conclusies van de avond in Musselkanaal was toch wel dat men vond dat de gemeente vooral beter moet gaan communiceren met haar inwoners. “Het vertrouwen in de overheid is al laag”, stelt één van de aanwezigen. “En een gebrekkige communicatie helpt dan niet”.

De volgende bijeenkomst gaat waarschijnlijk georganiseerd worden in Alteveer. De aankondiging daarvoor volgt nog.

