Opname kerkdienst vanuit de Willibrordus kerk in Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT MAANDG ZON | VOLGENDE WEEK WISSELVALLIG

Een hogedrukgebied op zee en bij de Wadden zorgt voor een fraaie dag want er is veel zon en er is maar een zwakke wind uit noordoost tot oost. Vannacht is het gedaald tot rond 3 graden en vanmiddag stijgt het uiteindelijk tot een graad of 15, net als gisteren. Vanmiddag ontstaan er ook weer een paar stapelwolken maar dat zijn er minder dan gisteren.

Vannacht is het opnieuw helder en vrijwel windstil: de temperatuur daalt tot ca. +1 en er is vorst aan de grond. Dus wellicht zit er morgenochtend wat ijs op de auto. Er ontstaan ook enkele mistbanken en die kunnen even blijven hangen, maar verder is het morgen opnieuw zonnig. Maximum morgen 14 of 15 graden en ’s middags een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Zondag is ook nog droog en dan is er een matige zuidoostenwind, met zonnige perioden en later meer bewolking. Maximum ook zondag 14 of 15 graden, in de nacht naar maandag is er kans op een bui. Maandag overdag is het wisselvallig met af en toe een bui en 17 graden, en ook dinsdag en woensdag zijn een beetje wisselvallig. Later in de week is er daarna ook meer wind.