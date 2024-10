StartFest Groningen: Ga! Maak werk van je toekomst!

GRONINGEN – Op donderdag 24 oktober 2024 is het de zesde keer dat StartFest wordt georganiseerd. Dit keer op het Suikerterrein in Groningen. StartFest is het grootste werk- en ontwikkel evenement in Noord-Nederland, met festivals in Groningen en Noord-Drenthe. Eerdere evenementen, zoals in Tolbert en Assen, waren erg succesvol. Deze editie is speciaal voor inwoners van Groningen en wordt georganiseerd door Werk in Zicht en de gemeente Groningen.

Jouw talent telt – niet je CV!

Bij StartFest gaat het om wie jij bent en wat je kunt. Het maakt niet uit wat er op je CV staat. Iedereen is welkom, van jong tot oud, met of zonder werkervaring. Dit evenement geeft je de kans om jezelf te ontwikkelen, ongeacht je achtergrond of opleiding. Er zijn meer dan 100 bedrijven, organisaties en scholen aanwezig. Je kunt met hen praten over werk, opleidingen of vrijwilligerswerk. Ook kan je meedoen aan workshops en activiteiten om nieuwe dingen te leren en te ervaren.

Kom op 24 oktober en laat je verrassen!

Op donderdag 24 oktober ben je van 10.00 – 20.00 uur welkom op het Suikerterrein in Groningen. Dit is de plek waar talent, kansen en ontwikkelen samenkomen. Iedereen kan gratis meedoen aan activiteiten die je helpen om de volgende stap te zetten in je werk of persoonlijke ontwikkeling.

Van waterstof tot technologie

StartFest Groningen biedt veel verschillende activiteiten. Zo kun je bijvoorbeeld alles leren over waterstof door op de waterstoffiets te rijden. Of je leert wat je moet doen in een noodsituatie, zoals reanimeren of een brand blussen. Verder zijn er veel interessante workshops, zoals het testen van je denkvermogen en het ontdekken van verschillende beroepen met de holobox. Je kunt ook demonstraties zien over nieuwe technologieën en de energietransitie. Of ontspan met een rustige wandeling naar groei. Wil je je focus verbeteren? Doe mee met de boksworkshop. Zin om te lachen? Dan is de workshop ‘lachen is gezond’ iets voor jou. Pauze nodig? Geniet van eten uit de Thaise en Venezolaanse keuken. Meer zin in een lekker broodje of friet? Ook dat is te vinden op StartFest.

Meer weten?

Voor meer informatie en updates over het programma en het vervoer, kijk op www.startfest.nl. Volg StartFest op social media voor actuele updates.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

