Hardlopers en wandelaars genieten van een prachtige Ruiten AA loop

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 5 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG WEEKEND | HIERNA WISSELVALLIGER

Het is een mooi eerste weekend van de maand want er is veel zon en het is droog, al komt er later vandaag wel wat meer bewolking. Maar warm is het niet want er is vandaag een zwakke tot matige zuidoostenwind en daarmee komt het maar langzaam tot een maximum van 15 graden. De minimumtemperatuur lag vannacht rond +1 en er was een beetje vorst aan de grond.

Komende nacht zal het iets minder koud zijn want dan is er een beetje wind, het minimum is dan 3 á 4 graden. Maar het kan even dichttrekken met laaghangende bewolking. Dat is morgenochtend snel verdwenen en het is morgen vrij zonnig met wat wolkenvelden, morgenavond is het bewolkt. Maar pas in de nacht naar maandag is er dus kans op wat regen. De maximumtemperatuur is morgen 16 graden en er staat overdag een matige zuid-zuidoostenwind: windkracht 3 tot 4.

Maandag en dinsdag waait de wind uit het zuiden en dat geeft wisselend weer met af en toe nog zon maar ook enkele buien. Maximum die twee dagen rond 17 graden. Van woensdag tot vrijdag is het allemaal wat pittiger. Er komt dan een vrij grote depressie naar ons toe en in de loop van woensdag en donderdag kan er veel regen vallen. Tevens is er dan veel wind maar dat is nog te bezien. Het volgende weekend lijkt daarna weer wat rustiger en droger te zijn.