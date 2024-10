DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Papenburg

Vannacht is om 1.25 uur brand in een appartementencomplex aan de Siemensstraße ontstaan. In het gebouw, waarin zich op de begane grond ook een keukenstudio bevindt, bevonden zich vier mannen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar. Twee bewoners konden zich zelfstandig in veiligheid brengen. Een bewoner werd door de brandweer met een hoogwerker uit de woning gehaald. De vierde bewoner werd door de brandweer achter de afgesloten buitendeur van het complex aangetroffen. Om hem uit de woning, die vol rook stond, te redden werd door de politie een ruit van de deur ingeslagen. Hierbij liep de agent een snijwond aan zijn pols op. De bewoner werd met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis van Papenburg gebracht. Het appartement op de beneden verdieping brandde volledig uit. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich naar de keukenstudio aan de voorkant van het complex en de appartementen op de bovenverdieping uitbreidde. Wel raakten de overige appartementen ernstig beschadigd. De schade wordt op vijf ton geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Werpeloh

Gisteren is tussen 18.05 en 18.15 uur bij een bakkerij aan de Hauptstraße ingebroken. De daders probeerden diverse voorwerpen mee te nemen. Toen dat niet lukte zijn ze er zonder buit vandoor gegaan.

Sögel

Om 15.55 uur gistermiddag wou een 21 jarige bestuurder van een BMW5 op de L53 tussen Sögel en Lathen twee voor hem rijdende personenauto’s inhalen. Op dat moment scheerde een rode personenauto naar de linker rijbaan. De 21 jarige probeerde door naar links uit te wijken een aanrijding te voorkomen, maar botste daarbij tegen een boom. Voor zover bekend bleef hij ongedeerd. De bestuurder van de rode auto is doorgereden. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen (05952/93450).

Haren

Gisteren is om 12.35 uur op de Emmelner Straße een automobilist in een zwarte VW Passat achter op de Toyota Corolla van een 21 jarige vrouw gebotst. De vrouw botste hierbij tegen de stoeprand. Hierbij ontstond voor 3.000 euro schade aan haar auto. De bestuurder van de Passat is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen (05932) 72100.

Dörpen

Om zes uur gisteravond is in een woning aan de An der Düne een 57 jarige man met een nog onbekend voorwerp om het leven gebracht. Na een omvangrijke zoektocht werd om elf uur een verdachte aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie roept getuigen die gisteravond in de omgeving iets gezien of gehoord hebben het politiebureau van Papenburg te bellen 04961/9260.