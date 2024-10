Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 6 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ ZONNIG | WISSELVALLIGE WEEK

Het is vandaag nog redelijk zonnig maar er komt ook al wat meer bewolking en vanavond raakt het geheel bewolkt. Er staat vandaag een matige zuidoostenwind en de maximumtemperatuur is opnieuw een graad of 16.

Morgen wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Van tijd tot tijd kan er wat regen vallen maar veel valt er niet. Het is morgen wat zachter met maximaal 17 of 18 graden en ook komende nacht is het zachter dan voorbije nacht met een minimumtemperatuur rond 11 graden.

Dinsdag is het niet veel anders want ook dan is er een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Dat maakt het ook dinsdag vrij zacht met soms wat zon maar ook een enkele bui. Maar na dinsdag wordt het OP woensdag en donderdag regenachtig met meer wind. Donderdag kan er wellicht 20 mm aan neerslag vallen, een natte dag dus. Vrijdag en vooral volgend weekend is het weer wat droger.