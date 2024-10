Nieuws van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn volop in actie geweest om de damsport te promoten en heeft met name aandacht voor de “breedtesport”.

Het begon met de start van het persoonlijk Provinciaal kampioenschap (PPK) in de Provincie Groningen waar, dit seizoen zich een recordaantal deelnemers voor inschreven, namelijk 10 spelers in de hoofdklasse en 9 spelers in de eerste klasse. Damclub Winschoten neemt hieraan deel met Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse. In de eerste klasse zijn dat Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee. De jeugdafdeling is elke woensdagmiddag actief in de bibliotheek Winschoten. Dit is trouwens een samenwerkingsverband tussen Damclub Winschoten en bibliotheek Winschoten. Elke woensdagavond worden partijen voor de onderlinge competitie afgewerkt in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Molenstad. Tenslotte vond zaterdag 5 oktober de 2e ronde van de Nationale Competitie plaats, waarbij Winschoten 1 uitkomt in de 2e klasse A en Winschoten 2 in de 2e klasse B. Beide teams hadden een zogenaamde “thuiswedstrijd” in het gebouw van S.V. Bovenburen.

Damclub Winschoten 1 in middenmoot 2e klasse A.

Zaterdag 5 oktober, klokslag 12:00 uur, schoven in Nederland zo’n 1200 dammers achter de borden in ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse van de Nationale Competitie. Afgelopen seizoen heeft de KNDB een verzwaarde degradatie toegepast, met als doel een betere piramidevorm van de groepen te creëren. De groepen, van oorsprong 12 teams, werden namelijk teruggebracht naar 10 achttallen. Alleen de ereklasse hield de 10-tallen intact. Het gevolg hiervan is dat alle klassen, qua rating, sterker zijn geworden. Zo moest Winschoten 1 aantreden tegen Roden/Leek 1 dat jarenlang in de 1e klasse vertoefde maar door de verzwaarde degradatie naar de 2e klasse ging. Gemiddelde rating van Roden/Leek is 1058 KNDB ratingpunten tegenover Winschoten 1 met 942 punten. Het basisteam van Winschoten heeft trouwens 1011 punten maar kon niet in deze samenstelling aantreden. Ondanks het ratingverschil toonde Winschoten 1 zich een gelijkwaardige tegenstander. Normaliter was deze wedstrijd in een 8 – 8 gelijkspel geëindigd, echter Jan Starke kon zijn gewonnen stand jammer genoeg niet verzilveren tegen Jouke de Haan. Nu werd de einduitslag 6 – 10. Martin Viel, Albertus Kamps, Janick Lanting, Henk Prak, Rob Knevel en Geert Lubberink zorgden voor de 6 remises. Met dit resultaat is Winschoten afgezakt naar de middenmoot in de 2e klasse A. Jilje Scheeringa bood aan bord 8 goed tegenstand in een partij die maar liefst vier uur duurde, maar capituleerde in het eindspel tegen routinier Jaap Huizinga.

“Opleidingsteam” Winschoten 2

Winschoten 2 is, twee jaar geleden, in het leven geroepen als “opleidingsteam” voor de jeugd, waar gemiddeld 2 á 3 jeugdspelers een basisplaats hebben. Dit tweede team van Damclub Winschoten kreeg zaterdag 5 oktober Roden/Leek 2 in de 2e klasse B op bezoek en kwam ondanks goed spel tot 2 puntendelingen van Han Tuenter en Johan Mulder.

Dit resulteerde in een eindstand van 2 – 14. Voor de 3e ronde gaan zaterdag 19 oktober beide achttallen van Damclub Winschoten naar de Hoogeveense damclub HDC. Winschoten 1 neemt het dan op tegen HDC Hoogeveen 3 in de 2e klasse A en Winschoten 2 neemt het op tegen HDC Hoogeveen 4 in de 2e klasse B.

Jan Starke ongeslagen bij Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen

In de 1e klasse van het Persoonlijk Provinciaal kampioenschap dammen is Jan Starke uit Oude Pekela gestart met een overwinning op Niko Sikkema van Damclub Warffum. Saillant detail, Jan Starke is als enigste speler nog ongeslagen. Han Tuenter uit Westerlee daarentegen verloor zijn eerste partij tegen Marinus Damkat uit Groningen. In de hoofdklasse verloor Jakob Pronk uit Winschoten de 1e ronde tegen Bert Dollekamp uit Harkstede. In de 2e ronde won Jakob echter tegen Johan Rademaker uit Groningen.

Grote opkomst onderlinge

De onderlinge competitie bij de senioren van Damclub Winschoten heeft gemiddeld zo’n 14 deelnemers. Op de jeugdafdeling zijn dat gemiddeld 8 leden in de basisschoolleeftijd.

Geert Lubberink