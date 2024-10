Westerwolde boekt nu eens een 5-0 zege op Eext

VLAGTWEDDE – Op een prachtige herfstdag begin oktober wist Westerwolde op De Barlage in Vlagtwedde in een over het algemeen qua spelbeeld povere wedstrijd een verdiende overwinning te behalen op Eext. Na negentig minuten voetballen stond er (net als tegen Drieborg) een gedecideerde 5 – 0 zege op het scorebord en het moet worden gezegd, de uitslag kon op geen enkele wijze als geflatteerd worden bestempeld. Met een beetje meer overleg en iets meer geluk had de uitslag ook met dubbele cijfers in het voordeel van de thuisploeg kunnen uitvallen. Het aantal uitgespeelde kansen van de gasten uit Eext was op één hand te tellen, terwijl Westerwolde dus de kansen aaneenreeg. De overwinning van vanmiddag van de Vlagtwedders betekent dat men na drie (door de meeste ploegen) gespeelde wedstrijden, het beste doelsaldo van iedereen heeft.

Westerwolde, dat het vandaag zonder de geschorste spelers Joran Luijten en Michel ter Horst en de licht geblesseerde Ferdy Kuiper moest stellen, liet van meet af aan blijken dat de sneue nederlaag van vorige week tegen Engelbert recht gezet diende te worden. Al in de eerste minuut uitte zich dit in een grote mogelijkheid voor René v.d. Laan, maar de zacht ingeschoten bal kon door doelman Erwin Poelman van Eext met de nodige moeite worden gepareerd. Maar in de 15e minuut was het wel raak. Vanuit een ingestudeerde corner, met overstappen van de gebroeders Riks, was het Julian Smid die vanaf de zestien in de lange hoek raak wist te schieten: 1 – 0. Een van de mooiste aanvallen van de wedstrijd resulteerde in de 29e minuut in een 2 – 0 voorsprong voor de Vlagtwedders. Door het centrum werd René v.d. Laan op volle snelheid weggestoken en alleen voor doelman Poelman rondde hij de honderd procent kans op beheerste manier af. Eext probeerde door van tijd tot tijd meer druk op de defensie van Westerwolde te zetten het tij te keren, maar met het nodige positiespel bleven captain Rudolf Riks en zijn medeverdedigers echter keurig overeind. Een en ander betekende dat arbiter Hansen uit Wagenborgen, die de gehele wedstrijd de teugels strak in handen had en geen tegenspraak duldde, spelers en begeleiders met een 2 – 0 ruststand naar de thee stuurde.

Ook in de tweede helft een oppermachtig Westerwolde. Eext kwam voetballend niet verder dan het strafschopgebied van de thuisploeg en als er dan al een voorzet volgde was het doelman Erwin Timmer die vaak de bal op bekwame manier wist te onderscheppen. Het gevaar van Westerwolde richting het doel van Eext kwam veelal over de rechterkant. Zo snelde in de 56e minuut Julian Smid op deze plaats iedereen voorbij, waarna zijn voorzet op maat bij de bij de tweede paal opduikende Sander van Hoorn belandde. Voor de blonde spits was het een klein kunstje de voorzet tot doelpunt te promoveren: 3 – 0. En in de 69e minuut herhaalde Frank Riks dit kunststukje over rechts. Met dit keer het nodige overzicht bezorgde hij de bal bij de vrijstaande René v.d. Laan en met de nodige precisie deponeerde laatstgenoemde het speeltuig in de voor hem rechterbenedenhoek: 4 – 0. Het moet worden gezegd, Eext bleef zwoegen voor een beter resultaat, maar had deze middag geen schijn van kans tegen het soms ook slordig spelende Westerwolde, de ploeg die uiteindelijk de kansen wel wist te benutten. Met andermaal een assist van Frank Riks was het Sander van Hoorn die in de 89e minuut met zijn tweede goal van de middag de eindstand op 5 – 0 bepaalde. Direct hierna floot Hansen voor de laatste keer deze middag en kreeg hij nog op het veld een cadeautje van aanvoerder Rudolf Riks overhandigd. Dit en de erehaag aan het begin van de wedstrijd, gevormd door beide ploegen, allemaal in het kader van de “Week van de Scheidsrechter”, iets waar Westerwolde ieder jaar de nodige aandacht aan besteed.

Door deze goede zege steeg Westerwolde naar de vierde plaats op de ranglijst en heeft de ploeg nu zes punten uit drie wedstrijden met een doelsaldo van 12 – 3. Eext verloor dus ook haar derde wedstrijd en staat derhalve nog steeds op de laatste plaats. Nu er voor volgende week zondag andermaal een “Spetsebrugderby” op het programma staat, zal Westerwolde dan ook vast en zeker met het nodige vertrouwen afreizen naar Veelerveen. Maar dat er dan uit een ander vaatje zal moeten worden getapt dan vanmiddag het geval was, zal iedereen van doordrongen zijn. Wel is het duidelijk dat een Westerwolde in goede doen voor geen enkele ploeg hoeft onder te doen in deze vierde klasse. Of dat inderdaad het geval is, zal volgende week zondagmiddag vanaf 14.00 uur bij de buren over de brug bewaarheid worden.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Kjell Luijten – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Mikai Luijten – Julian Smid (70e min. Milan Kater) – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Luca Kiers (80e min. Rik te Velde) – René v.d. Laan (70e min. Yorick Zuurman) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J.H. Hansen uit Wagenborgen

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER