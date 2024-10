Westerwolde ontvangt v.v. Eext op de Barlage

VLAGTWEDDE – Westerwolde speelt vandaag haar derde competitiewedstrijd van dit seizoen. Op De Barlage in Vlagtwedde is dan de v.v. Eext te gast.

Uit het historisch overzicht blijkt dat beide ploegen de laatste jaren weinig tot niet tegen elkaar hebben gespeeld. Een bekerduel uit het seizoen 2005 / 2006 met een 3 – 0 overwinning voor Westerwolde is de enige uitslag die te vinden is in het overzicht van de laatste dertig jaar. Sinds het seizoen 2020 / 2021 speelt de ploeg uit het mooie Drentse dorp nabij Gieten (weer) in de vierde klasse. Daarvoor laveerde de club een aantal keren heen en weer tussen de vijfde en de vierde klasse. Het vorige seizoen eindigde Eext in de sterke vierde klasse C op een keurige zevende plaats met 28 punten uit 22 wedstrijden en lijkt het er dus op dat men intussen een stabiele vierdeklasser is geworden.

De start van Eext in het huidige seizoen is echter iets minder florissant dan uit bovenstaande zou kunnen worden opgemaakt. Beide eerste wedstrijden van de ploeg onder leiding van trainer Herman Bats (die voor het derde jaar aan het roer staat bij Eext) gingen verloren tegen respectievelijk Gasselternijveen (5 – 0) en Buinen (4 – 2). Met 0 punten en een doelsaldo van 2 – 9 staat de ploeg dan op dit moment ook op de laatste plaats op de ranglijst. Echter, op basis van deze gegevens is het komende zondagmiddag voor Westerwolde op z’n plaats vooral te waken voor onderschatting!

Hoewel Westerwolde vorige week zondag op jammerlijke manier in en van Engelbert verloor, lijkt het erop dat de ploeg van trainer Wessel Woortman gelet op het tot dusver vertoonde spel een woordje mee kan spreken in de vierde klasse B. De degelijke overwinning in de eerste wedstrijd op Drieborg (5 – 0) en het nipte verlies (3 – 2) met uiteindelijk nog negen man in het veld tegen Engelbert, zorgen er voor dat de Vlagtwedders voor aanvang van de wedstrijd van komende zondag op de vijfde plaats staan met drie punten uit twee wedstrijden en een doelsaldo van 7 – 3. Mede omdat beide ploegen elkaar qua speelstijl waarschijnlijk niet zo goed kennen, zal het op De Barlage vast en zeker een open, maar vooral spannende wedstrijd worden.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Eext is dhr. J.H. Hansen uit Wagenborgen; pupil van de week is Matthijs Kruize, spelend als keeper in Westerwolde JO11-1 Zoals gebruikelijk begint ook deze wedstrijd op De Barlage in Vlagtwedde om 14.00 uur. Naast de entreeheffing wordt er ook dit seizoen tegen de prijs van € 1,00 per exemplaar weer het bekende programmablad met verloting aangeboden.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Eext is JUMBO Vlagtwedde, de winkel die dit seizoen voor het eerst een van de hoofdsponsoren van Westerwolde is. Al jarenlang is de supermarkt een vaste waarde binnen het dorp qua sponsoring van sportclubs en overige verenigingen en heeft dus nu ook binnen de v.v. Westerwolde een prominentere plaats verworven. Samen met Houthandel Westerwolde, Ecotherm Vloerverwarming, Beeldend Media en Bij Thijs (alleen dit seizoen nog) heeft JUMBO Vlagtwedde het eerste elftal van nieuwe kleding voorzien en derhalve met het sponsorschap de vereniging een financiële injectie gegeven. Prettige bijkomstigheid is dat komende zondagmiddag de officiële foto van het team met de sponsoren wordt gemaakt en dat de contracten worden ondertekend. Gerbert Schoot en Sjon Hoving, de eigenaren van JUMBO Vlagtwedde, zijn dan ook vereerd dat zij zondagmiddag op basis van het hoofdsponsorschap als wedstrijdsponsor mogen optreden bij Westerwolde – Eext. Vol trots poseerden beiden dan ook voor de winkel met de door hen aangeboden wedstrijdbal. Wie weet mogen er nog veel aangeboden wedstrijdballen of andere sponsorvarianten volgen.

HJ Pleiter