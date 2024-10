A7 tussen aansluiting Zuidbroek en grens met Duitsland kansrijk om maximumsnelheid te verhogen

REGIO – In het kabinet is afgesproken dat de maximumsnelheid op de snelweg – daar waar dat kan – wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur.

De afgelopen periode is gekeken op welke trajecten dit op korte termijn mogelijk is zonder dat daar extra maatregelen voor stikstofdepositie of geluid nodig zijn. Dat biedt de grootste kans op een snelle verhoging van de maximumsnelheid. De eerste uitkomsten daarvan heeft minister Madlener vandaag aan de Kamer gemeld.

Aanpak

De invoering van 130 kilometer per uur overdag op alle trajecten waar dit voor 2020 het geval was, is door de regels waaraan voldaan moet worden zoals voor stikstof en geluid niet realistisch. Wel zijn er nu een aantal trajecten in beeld waar zo snel mogelijk overdag tot een snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur kan worden overgegaan. Dit zijn trajecten waar nu ook in de avond en nacht al een maximumsnelheid geldt van 130 kilometer per uur en waar mogelijk geen extra maatregelen voor stikstof en geluid nodig zijn.

Trajecten

De volgende trajecten zijn nu in beeld:

A6 tussen aansluiting Lelystad Noord en de Ketelbrug;

A7 Afsluitdijk tussen Stevinsluizen en de Lorentzsluizen;

A7 tussen aansluiting Zuidbroek en de grens met Duitsland;

A37 tussen knooppunt Holsloot en aansluiting Zwartemeer.

Het is op dit moment nog niet zeker of op al deze 4 trajecten de maximumsnelheid op korte termijn verhoogd kan worden, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat: “Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor vrijheid en welvaart. We weten dat de snelheidsverhoging op alle snelwegen in Nederland op korte termijn niet realistisch is, maar kijken nu wat wél kan. Ik ben blij dat de eerste trajecten waar straks mogelijk ook overdag 130 kilometer per uur kan worden gereden in beeld zijn. Zaak is nu dat we alle nodige onderzoeken daarvoor afronden zodat automobilisten straks weer kunnen doorrijden waar dat mogelijk is.”

Planning

De eerste 4 kansrijke trajecten zijn in beeld. Het is de bedoeling om na verder onderzoek een definitief verkeersbesluit over deze trajecten te nemen. Het nu kiezen voor een beperkt aantal trajecten vergroot de kans dat er snel kan worden overgegaan tot een verhoging van de maximumsnelheid. Het streven is om begin 2025 een verkeersbesluit te nemen. Na de uitwerking van deze 4 trajecten worden meer trajecten onderzocht waar de maximumsnelheid verhoogd kan worden. Belangrijk is dat we voortgang blijven maken. Een gefaseerde aanpak is daarmee effectiever dan een grote uitrol van de maximumsnelheid over grote delen van Nederland.

Bron: Rijksoverheid