Aanleg nieuwe woonwijk Hooiweg begonnen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE ZACHTE DAGEN | DAARNA EVEN REGENACHTIG

Er komen vandaag veel opklaringen naar ons toe en lokaal valt er een enkele bui, maar de meeste tijd is het droog en het wordt een vrij zachte dag met een maximumtemperatuur rond 18 graden. Daarbij staat een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4, later neemt de wind af en vanavond is het rustig weer met een zwakke zuidóóstenwind.

Vannacht komen er uit het zuiden opnieuw enkele buien opzetten en ook morgenochtend kan er nog een bui vallen, maar morgenmiddag- en avond is het droog met opklaringen. Ook morgenmiddag wordt het zo’n 18 graden.

Na morgen wordt het onbestendiger met woensdag meerdere buien, mogelijk eentje met onweer en meer wind. Het is dan nog een graad of 16, donderdag wordt het tamelijk regenachtig met kans op meer dan 10 mm aan neerslag en een koude noordwestenwind. Ook op vrijdag is het wisselvallig met af en toe buien en nog maar 12 graden, volgend weekend lijkt het allemaal weer wat stabieler te zijn met zonnige perioden en minder wind. Maar ook dan is het maar zo’n 12 graden.