Bart Kruizinga 25 jaar spinninginstructeur

WINSCHOTEN – Vanavond startte Bart Kruizinga zijn 25e jaar als spinninginstructeur bij 24/7 Rijn Haans in Winschoten. De 65 jarige Bellingwolder vierde zijn jubileum ‘gewoon’ door op de spinninginstructeur te stappen en voluit te gaan.

Ron Haans: “ Ik kende Bart vooral van Radio Westerwolde Sportcafé waar hij één van de twee radiomakers was. En ineens in 1999 kwam hij langs en vroeg hij of hij bij mij kon spinnen en dat hij dan zelf les wilde geven. Ik zei direct ja, maar had natuurlijk wel enige twijfel, want ik had hem in die rol nog niet gezien. Maar na de eerste les wist ik het al, het was bij hem in goede handen.”

Cardiotraining op muziek

Spinning is een cardiotraining, waarbij de stationaire spinningfiets de mogelijkheid heeft om meerdere weerstandsniveaus in te stellen. Dat gebeurt tijdens de les op de maat van de muziek. En die muziekkeuze is wel een ding, want wat de één mooi vindt, gruwelt de ander van. Bart: ”ik heb een gevarieerde muziekkeuze, maar 60’s, 70’s en 80’s doen het goed, evenals rockballads. Maar ik sluit mijn ogen ook niet voor de allernieuwste hits en zelfs de Engelbewaarder komt voorbij in de lessen.”

In de begintijd werd er één keer in de week getraind, de laatste jaren twee keer. In die jaren zijn er verschillende organisaties zoals het Sportdorp van de Huis voor de Sport bij betrokken geweest, maar de rode lijn is toch wel de leden van de Bellingwolder fietsclub FTC Toer’80. Tijdens de lessen zijn er gemiddeld 20 sporters aanwezig en gaat het luie zweet er wel uit.

Sportmeetings en goede doelen

De samenwerking tussen Haans en Kruizinga heeft ook andere dingen voortgebracht. Haans:” Ik herinner me nog de Mega sportspektakels in De Meet in Bellingwolde, waarbij ook een 6-uur spinningmarathon was. We hebben een keer 90 (!) fietsen in De Meet gehad.” Kruizinga: “ Ja en zonder alarm op De Meet. Sliepen we met drie man in de zaal ter beveiliging van de fietsen. Mooie tijd.” Haans: “En ook met de stichting K6 Tegen Kanker, waar Bart voorzitter van is, hebben we al meerdere marathons mogen organiseren. Met een mooie opbrengst.”

En dus begon de 65 jarige aan weer een nieuw seizoen. Bart: De sleet zit er nog niet op en zo lang als het kan ga ik door. Voordeel is dat ik zelf ook meekan doen en laten we wel wezen, fitheid is een groot goed. Ik heb er weer zin in…..”

Ook vanavond zaten de deelnemers weer klaar voor hun training. Maar voordat ze “de sokken er in zetten” kreeg Bart een mooie toespraak door Ron Haans.

Foto’s: Jan Glazenburg