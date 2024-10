Michiel Vos verzorgt lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Donderdag 10 oktober verzorgt Michiel Vos een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.

Michiel Vos is jurist, journalist en VS correspondent. Hij is geboren in Groningen, maar woont al jaren in Amerika. Tijdens de bestorming van het Capitool in 2021 deed hij live verslag, terwijl zijn vrouw en schoonmoeder (mevrouw Nancy Pelosi) vast zaten in het gebouw.

De heer Vos verzorgt donderdag 10 oktober voor het NUT Bellingwolde een lezing over de verkiezingen in Amerika. Aanvang 20.00 uur in Partycentrum de Meet.