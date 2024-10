Omrin start afvalinzameling in de gemeente Pekela: nieuwe afvalapp nu beschikbaar voor inwoners

PEKELA – Vanaf deze maand start Omrin met de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Pekela. Dit betekent dat inwoners overgaan van 4 naar 3 containers voor meer gemak en meer hergebruik. Om het voor de inwoners nog makkelijker te maken, introduceert Omrin tegelijkertijd een handige afvalapp voor op de mobiele telefoon.

Voor 2025 ontvangen inwoners nog eenmalig een papieren exemplaar van de afvalkalender. In de jaren daarna is de afvalkalender op aanvraag beschikbaar op papier op verschillende plekken in de gemeente, zoals in de dorpshuizen.

Van 4 naar 3 containers

In een periode van drie maanden worden de vier oude containers omgewisseld voor drie nieuwe containers. Restafval en PMD mogen voortaan samen in de nieuwe restafvalcontainer. Dit maakt afval scheiden makkelijker voor de inwoners. Omrin zorgt ervoor dat alle herbruikbare materialen uit het restafval worden gehaald om er nieuwe grondstoffen van te maken.

Meer gemak met de Omrin Afvalapp

Inwoners kunnen vanaf nu de Omrin Afvalapp installeren. In de Afvalapp zien inwoners een overzicht van de ophaaldagen per afvalsoort. Ook kan er een herinnering (reminder) worden ingesteld die aangeeft wanneer het tijd is om de container aan de weg te zetten.



De voordelen van de afvalapp op een rij:

Een herinnering (reminder) wanneer de container bij de weg moet

De persoonlijke afvalkalender altijd bij de hand

Beter afval scheiden met een handige scheidingswijzer

Gratis downloaden

De app kan gratis worden gedownload in de Google Play Store en de Apple App Store. Voor meer informatie over de inzameldagen en het downloaden van de app kunnen inwoners terecht op www.pekela.nl of www.omrin.nl .



Wethouder Reiny Kuiper: ‘Als je in de afvalapp je eigen postcode en huisnummer intoetst zie je direct jouw ophaaldagen per afvalsoort. En als je een herinnering (reminder) instelt krijg je op tijd een seintje wanneer je welke container bij de weg moet zetten. Ook zit er een scheidingswijzer in de afvalapp. Daarin staat van A tot Z welk afval waar hoort. Zomaar wat handigheden waar we erg blij mee zijn!’

Gemeente Pekela