Prummelweek gaat weer van start

2E EXLOËRMOND – De Prummel week is van 14 oktober t/m 25 oktober. Er zijn twee momenten om samen met een gids te fietsen. Op zondag 20 en vrijdag 25 oktober fiets je samen met een gids langs de route en kun je binnen in sommige huizen/gebouwen een kijkje nemen.



In 2021 kwamen de eigenaren van twee karakteristieke panden – d’Rentmeester in Valthermond en

Odeon Cultuurhuis in Tweede Exloërmond – van dezelfde architect, Klaas Prummel, bij elkaar. Samen

hebben ze toen het idee opgevat om de prachtige, karakteristieke panden van de architect letterlijk in

de schijnwerpers te zetten en een fietstocht langs deze panden, de “Prummeltour” te organiseren.



Klaas Prummel heeft in de Veenkoloniën waardevol cultureel erfgoed en architectuur nagelaten, met

een karakteristieke uitstraling om trots op te zijn. Wat ons betreft een mooie gedachte om zijn

nalatenschap aan ons gebied onder de aandacht te brengen door middel van een fietstocht. De basis

van deze tour was al gelegd door Eva Dubbelboer, een ver familielid van de architect, geboren en

getogen in een Prummelpand in Tweede Exloërmond, die haar afstudeeropdracht wijdde aan een

aantal bouwwerken van Prummel in de regio.



Door middel van een boekje dat is uitgebracht kan de tocht van zo’n 22 km langs diverse

Prummelpanden in Tweede Exloërmond, Musselkanaal en Valthermond, het hele jaar door gereden

worden. In het boekje staat de route en uitleg over de verschillende panden die langs deze route te

vinden zijn. Het boekje is te koop op diverse verkooppunten of via de website.



In het najaar vindt jaarlijks ook de Prummelweek plaats, van 14 – 25 oktober, de geboorte-, en

sterfdag van de architect. Gedurende deze week staan een groot aantal Prummelpanden langs de

route ’s avonds in de schijnwerpers en kan er enkele malen een Prummeltour onder leiding van een

enthousiaste gids gereden worden. Voordeel van de tour is dat er op diverse plekken wordt

stilgestaan en er extra uitleg gegeven wordt door onze ervaren gidsen. Bovendien worden een aantal

van de Prummelpanden ook opengesteld voor publiek, zodat deze bijzondere gebouwen ook van de

binnenkant bekeken kunnen worden!



De start van deze tour is om 13.00 uur bij Odeon Cultuurhuis, Zuiderdiep 123 te 2eExloërmond. Voor

dit jaar zijn er tours gepland op zondag 20 en vrijdag 25 oktober. Deze tour duurt, inclusief diverse

stops, een kleine 5 uur. Aanmelden kan via de website www.prummeltour.nl. Voorafgaand aan de start bij Odeon Cultuurhuis aan het Zuiderdiep 123 in Tweede Exloërmond, kan er een kopje koffie of thee gedronken worden. Ze houden de groep overzichtelijk, maximaal 15 personen per tour. Bij grotere belangstelling zullen er extra data beschikbaar komen.



Het hele team van de Prummeltour en de bewoners van de diverse Prummelpanden in deze regio

kijken met enthousiasme uit naar deze inmiddels vierde editie van de Prummelweek! Juist ook voor inwoners van de regio is dit extra interessant, omdat je weer wat leert van de architectuur in dit bijzondere gebied en je met andere ogen kijkt naar gebouwen waar je normaal gesproken dagelijks vrijwel achteloos langs rijdt…



Meld je nu aan en ga mee op Prummeltour!

www.prummeltour.nl

Chris Bol