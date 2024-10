Spooktocht Wedde groot succes

WEDDE – Zaterdag werd in Wedde een spooktocht onder de naam: Wedder Halloween Hospital georganiseerd. De start was bij Eetcafé de Leeuw. Er deden 20 groepen mee.

In Wedde ging een nieuw virus rond. Het was nog niet bekend wat het was, maar de organisatie van Wedder Halloween Hospital had zaterdag een manier gevonden om te onderzoeken of een deelnemer aan de spooktocht besmet was. Nadat de deelnemers waren “gescand” werden de besmette personen in een gereedstaande ambulance nader onderzocht.

Het was code rood; de patiënt moest zo snel mogelijk naar een pas geopende hospitaal in Wedde. Dat ziekenhuis was alleen te voet te bereiken. Omdat het een “gevaarlijke” route was moest de groep, waarvan de besmette persoon deel uitmaakte, hem/haar begeleiden. Maar eerst moest er getekend worden, want deelname was op eigen risico……

Het was een geslaagde spooktocht, waarin de organisatie veel tijd had gestoken!

Foto’s/video: Henk Pruim