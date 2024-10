Popquiz, concert Ruben Hoeke Band en gitaarworkshop in d’Rentmeester

VALTHERMOND – Dit weekend is er veel te beleven in d’Rentmeester. Zo start er op vrijdag een popquiz met livemuziek rondes en na afloop een concert van de Ruben Hoeke Band. Speel je zelf gitaar, meld je dan aan voor de gitaarworkshop op zaterdagmiddag van Ruben, al jaren één van de beste gitaristen van de Benelux.



Live Popquiz

Klaar voor een muzikale reis door de tijd? Een popquiz met livemuziek, muzikale vragen en vooral

veel gezelligheid. En dat is nog niet alles, want na de popquiz trakteert de Ruben Hoeke Band je ook

nog eens op een spetterend optreden met sensationele covers van iconen zoals The Stones, Beatles,

Clapton, Bowie, Hendrix en nog veel meer!



Gitaarworkshop

Ruben Hoeke is een bekende en buitengewoon getalenteerde gitarist en muzikant. Hij heeft een

indrukwekkende carrière in de muziekwereld en staat bekend om zijn vaardigheden als blues- en

rockgitarist. Hij staat bekend om zijn gepassioneerde en krachtige gitaarspel, waarmee hij zijn publiek

weet te raken. Hij heeft ook diverse albums uitgebracht waarop zijn veelzijdigheid als gitarist goed

naar voren komt.

Gitaar spelen is zijn passie en dat wil hij altijd graag overbrengen. Daarom organiseert hij veel gitaar

workshops. Op zaterdag kan je als beginnende, gevorderde of prof een gitaar-workshop in

d’Rentmeester volgen. Ruben Hoeke zal zijn kennis en expertise delen om je te helpen je gitaarspel

naar een hoger niveau te tillen. De workshop voor de beginnende gitaarliefhebber begint om 11:00

uur en voor de gevorderden begint de workshop om 14:00 uur.



Kortom een prachtig muzikaal weekend in d’Rentmeester

Voor meer informatie kijk op www.drentmeester.nl

