Concert met Samenzang Vincent Hensen in Wedderwegkerk

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZON EN WOLKEN | LANGZAAM KOUDER

Net als gisteren is het vandaag in de dagperiode droog met misschien nog een enkele kleine bui. Maar er komen minder opklaringen dan gisteren: de meeste zonnige momenten zijn vanmiddag te verwachten. Het is nog wél zacht met een maximum rond 18 graden, gisteren werd het op veel plaatsen zo’n 19 graden. De wind is meest matig uit zuid tot zuidwest: windkracht 3 tot 4.

Vanavond is het de meeste tijd ook nog droog, vannacht is er kans op enige regen. Morgen is daarna een wisselvallige dag met vooral in de middag en avond enkele buien en maar af en toe een beetje zon. Maximum morgen rond 16 graden.

Donderdag zakken we terug tot ca. 14 graden en ook dat is een beetje een onbestendige dag met af en toe regen. Later op donderdag komt ook een koude noordwestenwind te staan. En die wind geeft vrijdag ook een paar buien met kand op hagel en een maximumtemperatuur van maar 12 of 13 graden. Het volgende weekend is weer wat beter.