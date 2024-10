Dag van de witte stok in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel doet op 15 oktober 2025 mee aan de Dag van de witte stok, een landelijke actiedag om aandacht te vragen voor het belang van de witte stok voor blinde en slechtziende mensen. Het museum biedt die dag om 14.30 uur een gratis rondleiding aan, speciaal voor mensen met een visuele beperking en hun begeleiders.

Wat is de Dag van de witte stok?

Veel mensen weten niet dat je voor een persoon met een witte stok in het verkeer MOET stoppen, als deze aangeeft over te steken. Die onwetendheid zorgt voor ongelukken en een onveilig gevoel bij mensen die van hun witte stok afhankelijk zijn. Om hiervoor aandacht te vragen is de ‘Dag van de witte stok’ in het leven geroepen.



Elk jaar in oktober zijn er overal in het land activiteiten. En niet alleen in Nederland, in de Verenigde Staten noemen ze het ‘White Cane Safety Day/Blind Americans Equality Day.



Toegankelijk museum

Toegankelijkheid is een speerpunt in het beleid van Museum Klooster Ter Apel. Een uitdaging in zo’n eeuwenoud Rijksmonument met veel trapjes en opstapjes. Het museum heeft al veel drempelhulpen aangelegd en denkt nu na over verdere aanpassingen. Maar er bestaat meer dan toegankelijkheid voor rolstoelers alleen: de website is aangepast voor blinde mensen, en het lettertype in het museum is speciaal ontworpen voor slechtzienden. Een speciale rondleiding voor blinden of slechtzienden past hier goed bij.



Nieuw uitgangspunt

Toegankelijkheid blijft de komende jaren uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen en activiteiten. Voelen, ruiken, zien, horen, proeven zijn belangrijk, maar ook ‘iets doen’ in het museum. Alle zintuigen moeten meedoen en zo ontstaat er een werkelijk toegankelijk museum voor iedereen, of je nou wel of geen ‘beperking’ hebt.



Aanmelden

Om mee te doen met de gratis rondleiding op 15 oktober om 14.30 uur, kunt u via de website een (gratis) ticket reserveren: https://kloosterterapel.nl/activiteiten/ Begeleiders hebben ook gratis toegang.

Marjan Brouwer