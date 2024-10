Gemeente Oldamt vangt asielzoekers op in de Eextahal

SCHEEMDA – Vannacht zijn zo’n 75 asielzoekers in de Eextahal opgevangen.

Vannacht hebben zo’n 75 asielzoekers in de Eextahal overnacht. Dit na een dringend telefoontje van het COA meldt RTV Noord. De asielzoekers hadden anders vannacht buiten moeten slapen.

In de hal werden na tien uur door hulpverleners van het Rode Kruis honderd bedden klaargezet. De asielzoekers zijn met bussen naar Scheemda gebracht. Het is de bedoeling dat ze vanmorgen teruggebracht worden naar Ter Apel.

Sinds 10 september hebben er elke nacht weer meer dan 2000 mensen overnacht in Ter Apel. Ook de komende week is er behoefte aan enkele honderden extra opvangplekken. Er worden nog steeds eerst vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toegelaten in Ter Apel. Dankzij hulp van de gemeenten Oldambt, Leiderdorp en Gieten hoefde niemand buiten slapen. Eerder boden gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn de helpende hand door asielzoekers in o.a. sporthallen een slaapplaats te bieden.

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde heeft het COA in de gelegenheid gesteld om voor 1 september de aantallen terug te brengen tot onder de 2000 om daarmee te voorkomen dat de gemeente juridische vervolgstappen gaat zetten. “Het COA is er wel in geslaagd om het aantal mensen omlaag te brengen, door een grote verschuiving van asielzoekers naar andere locaties in Nederland. Er is geen sprake van een structurele oplossing.” aldus burgemeester Velema. Omdat de gemeente Westerwolde van mening is dat het COA niet voldoende doet om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen, zet zij het juridische traject voort.“Wij hopen dat het COA inziet dat een structurele oplossing de enige duurzame oplossing is voor deze crisis,” aldus burgemeester Velema. “Wij zullen er alles aan doen dat er een situatie ontstaat waarin alle betrokkenen menswaardig behandeld worden en de inwoners van Ter Apel weer perspectief hebben.”

Het kortgeding tussen de gemeente en het COA dient aanstaande maandag om 13.15 uur bij Rechtbank Noord Nederland in Groningen. De gemeente eist een dwangsom van 75.000 euro voor elke dag dat er meer asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven dan de in het bestuursovereenkomst afgesproken aantal van 2.000. Ook moet duidelijk komen over het juridisch inzicht tussen het COA en de gemeente over de telling van het aantal asielzoekers dat in het aanmeldcentrum verblijft. De gemeente is van mening dat de asielzoekers die de nacht elders doorbrengen, maar ’s morgens weer naar de poort bij het aanmeldcentrum worden gebracht, meegenomen moet worden in de telling.

Het is dan de tweede keer dat de gemeente Westerwolde en het COA elkaar voor de rechter treffen. Begin dit jaar bepaalde de rechter dat voor elke keer dat er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum waren, het COA een dwangsom kreeg van 15.000 euro met een maximum van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag werd halverwege dit jaar bereikt.