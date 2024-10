Theatergroep WAARK bestaat 50 jaar en pakt groot uit met jubileumtour

HOOGEZAND – – Theatergroep WAARK bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met een feestelijke jubileumtour. ’HAALFMAAL of de macht van domhaid’ is een muziektheatervoorstelling over Groningse legendes en volksverhalen. Schrijver Jan Veldman laat zich inspireren door het legendarische stuk Mistero Buffo (Komisch Mysterie) van de Italiaanse schrijver en regisseur Dario Fo. Een voorstelling in het Gronings met toneelspelers, muzikanten en liederen van Bert Hadders, Harry Niehof, Wannes Van de Velde en anderen.

Onder regie van Ben Smit komen verhalen van spraakmakende figuren tot leven, verhalen die van belang zijn en verrassend actueel. Met livemuziek – speciaal gecomponeerd voor deze jubileumvoorstelling – is het feest compleet. WAARK laat zien en horen hoe met muziek, optimisme, humor en een nuchter soort veerkracht de Groninger mentaliteit overleeft.

De voorstelling speelt van oktober 2024 tot en met april 2025 in Groningse en Drentse theaters en dorpshuizen. De try-out en première vinden plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2024 bij Kielzog inn Hoogezand. De kaartverkoop loopt via www.waark.nl.Over de voorstellingIn ‘HAALFMAAL of de macht van domhaid’ ontmoet je de oer-Groninger Haalfmaal. Hij wordt op deze wereld gezet, maar krijgt geen naam. En wat moet je dan? Wie ben je zonder naam? Ben je iemand om serieus te nemen, of ben je een haalfmaal?

Haalfmaal gaat op zoek, reist door de Groninger geschiedenis en komt terecht in de meest vreemde en spannende situaties. Tijdens zijn vrolijke zoektocht leert hij de gekste dingen. Bijvoorbeeld hoe het gas in de bodem terecht kwam en wat de duvel daarmee te maken had. Haalfmaal blijkt over bijzondere gaven te beschikken; hij kan mensen hulp bieden, zelfs een klein wonder verrichten, maar een naam levert dat niet op.

Haalfmaal ontmoet spraakmakende figuren, zoals Haarm Braandwiend, Knelske en Lammert de Benzineman. Ieder vertelt hem een verhaal, maar een naam kunnen ze hem niet geven. Even denkt Haalfmaal zelfs dat de Dood een naam voor hem heeft. Maar een naam moet je toch uit liefde gegeven worden? ‘Mien noam wordt mie geven deur de laifde. Moar woar kin ik mien laifde kwiet?’

Lukt het Haalfmaal zijn naam en zichzelf te vinden? En wat hebben de situaties en personen die hij tegenkomt ons te vertellen? Volg Haalfmaal in zijn tocht langs Groningse volksverhalen en vind de vrolijkheid van het bestaan. Een voorstelling om je (bijna) dood om te lachen.

Over WAARK

Dit jaar bestaat Theatergroep WAARK 50 jaar en daarom pakt WAARK groot uit met een jubileumtour. WAARK is na ruim 35 producties een begrip in Groningen en Drenthe. Ontstaan in 1973 op initiatief van de Stadsschouwburg in Groningen, opereert het gezelschap sinds 1981 zelfstandig. WAARK staat voor Gronings talig theater van hoge kwaliteit.



De muzikale voorstelling speelt van oktober 2024 tot en met april 2025. Meer info via www.waark.nl.



Makers & spelers

Regie: Ben Smit

Script: Jan Veldman

Spelers: Erik Bulthuis, Moyra Ruiter, Ellen Vierveijzer-Meijer, Nico van der Wijk, Janneke Pietersma, Nanda Mulder, Lies van der Kam en Jaap Kuiper

Muzikanten: Marjolijn Mellema, Niels Smit Duyzentkunst en Rob Vlaar

Productie: Frannie Homburg

Kostuums en theatervormgeving: Hadewych ten Berge

Grime: Marjan van den Hof, Gaike van der Laan

Projecties: Johannes de Bruijne

Techniek: Ryanne van Gogh, Katja Kolhorn, Edzo Smid

Publiciteit: Ids Dijkstra en Lisette Seubring, Kielzog Theater

Vormgeving: Menno Schreuder

Fotografie en video: Macy van Geldorp

Projectplan en fondsenwerving: Geert Oude Weernink



Website: https://www.waark.nl/

Lisette Seubring