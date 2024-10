Zingend naar de Zondag m.m.v. Noord Nederlands Gemengd Koor (NNGK) in de Poststraatkerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 19 oktober 2024 is er weer een uur “Zingend naar de Zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal.



Tijdens deze zangavond zal het Noord Nederlands Gemengd Koor o.l.v. Harold Kooij hun medewerking verlenen. Het project koor, wat bestaat uit geoefende zangers uit diverse koren uit Noord Nederland, klinkt veelbelovend door de prachtige, heldere en zuivere koorklank en muzikaliteit.

Naast veel thuis studeren zijn er een viertal repetities en volgen daarna de concerten en optredens. Niet alleen de koorleden zelf kijken uit naar de gezamenlijke repetities en de uiteindelijke concerten en optredens, ook voor dirigent Harold Kooij is het een feestje. Hoewel er niet vaak gezamenlijk wordt gerepeteerd, is de onderlinge band hecht. Er is een vaste kern die bij elk nieuwe project weer mee doet. Wat er ten gehore wordt gebracht is toegankelijk geestelijk repertoire.

Hendrik van Veen uit Urk zal het koor en de samenzang begeleiden. Op jonge leeftijd bleek de muzikale interesse van Hendrik voor met name het orgel. Op 7-jarige leeftijd volgde hij zijn eerste orgellessen bij Klaas Hoekman en Piet Weesies. Ook Jacob Schenk behoorde tot zijn leermester in opleiding tot organist. Hendrik kreeg tijdens zijn eerste jaren achter het orgel steeds meer belangstelling voor de piano. Op 12-jarige leeftijd begeleide hij dan ook de plaatselijke muziekvereniging op de piano. Hij kreeg zijn eerste aanstelling als organist op 15-jarige leeftijd binnen de Chr. Ger. Kerk te Urk. Hendrik is regelmatig te horen samen met de Urker Mans Formatie o.l.v. Martin Mans en hij is de vaste begeleider van Mannenkoor Eiland Urk o.l.v. Gerrit Schenkel. Hendrik is een veel gevraagd begeleider bij andere bekende- en minder bekende koren.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur en is vrij toegankelijk.

Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.

De volgende keer

Zingend naar de Zondag

16 november 2024

m.m.v. Chr. Mannenkoor Staphorst o.l.v. Bert Hoeve

Antonia Meijer