Gemeentehuis Veendam kleurt roze en blauw om steun te betuigen aan iedereen die een baby heeft verloren

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 oktober, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

WISSELEND BEWOLKT | LATER VANMIDDAG MOGELIJK WAT REGEN

Vandaag is er een wisselende hoeveelheid bewolking en is het aanvankelijk op de meeste plekken droog. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en in de namiddag of avond bestaat er kans op wat regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 16 graden bij een meest matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

Vanavond valt er aanvankelijk mogelijk nog wat regen, maar geleidelijk trekt de regen naar Duitsland weg en wordt het droog. De nacht-periode verloopt eerst droog, later in de nacht of in de vroege ochtend volgen vanuit het noordwesten enkele buien. Het is vannacht nog niet koud met minima van 10 of 11 graden en maar een zwakke tot matige veranderlijke wind.

Morgen hebben we te maken met een frisse noordwestelijke stroming waarin enkele buien voor kunnen komen. Tussen de buien door is soms even de zon te zien en loopt de temperatuur op naar 13 of 14 graden. De noordwestenwind waait meest matig met een windkracht 4.

Vanaf vrijdag is de kans op een bui een stuk kleiner en is het meestentijds droog en zijn er perioden met zon. Het is dan fris met maxima rond 13 graden en de nachten verlopen koud met kans op vorst aan de grond.