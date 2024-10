Brand in silo bedrijfspand Farmsum

FARMSUM – Rond kwart over zes is in een silo bij een bedrijf aan de Kranssteenweg in Farmsum brand uitgebroken.

Brandweer Wagenborgen en Delfzijl werd rond kwart over zes vanavond gealarmeerd voor een brand in een silo bij een bedrijf aan de Kranssteenweg in Farmsum. Bij de brand komt veel rook vrij, dat o.a. richting Wagenborgen trekt. Bewoners uit die omgeving zijn middels een NL-Alert gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Er is gelijk opgeschaald naar grote brand. Om voldoende bluswater ter plekke te krijgen werd het grootwatertransport gealarmeerd. Bij brand in een silo is het vaak moeilijk om de brand te bestrijden. Daarom is er groot ingezet dat wanneer de brand zich verder uitbreidt dit met voldoende ingezet materiaal te blussen, meldt Veiligheidsregio Groningen.

De snelle opschaling en inzet van de brandweer had effect, het vuur rond de silo is geblust. De brandweer richt zich nu op de silo, waar ook brandend product in zit.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Naar verluidt is de brand bij N+P Group, waar afval dat niet gerecycled kan worden, wordt verwerkt tot alternatieve brandstoffen.