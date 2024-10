Geert Luchtenberg 50 jaar lid van de EHBO Vereniging in Onstwedde

ONSTWEDDE – In 1974 heeft Geert Luchtenberg zijn Ehbo diploma gehaald bij de Ehbo-vereniging in Onstwedde. Nu, 50 jaar later is hij nog steeds lid van dezelfde vereniging. Elk jaar worden trouw de herhalingen gevolgd en de reanimatie gedaan. In de loop der tijd werden de regels in de eerste hulp steeds wat aangepast en gemoderniseerd. Ook zet Geert zich veelvuldig in bij evenementen om eerste hulp te verlenen mocht dat nodig zijn. Afgelopen dinsdag 8 oktober is dit jubileum feestelijk gevierd met de uitreiking van een certificaat en een bronzen bondskruis 3e klasse. Daarna werd er nog geoefend met Geert zijn favoriete onderwerp: vervoer met een brancard!

Mocht er belangstelling zijn voor een Ehbo-cursus dan kan de Ehbo-vereniging in Onstwedde deze verzorgen, mits er voldoende deelname is. Een basiscursus wordt gegeven in 7 avonden. Ook kunnen we bij voldoende deelname een cursus Eerste Hulp Aan Kinderen (bedoeld voor jonge ouders of gastouders) verzorgen in 2 avonden. Voor meer info of aanmelding stuur even een mail naar ehbo.onstwedde@gmail.com of bel met de secretaris Henk Wubs 06-83 14 76 98

Harma Roelfsema, EHBO Onstwedde