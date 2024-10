Klooster Reizen 50 jaar gevestigd in de Langestraat

WINSCHOTEN – Het is feest bij Klooster Reizen in Winschoten! Deze maand is het namelijk 50 jaar geleden dat het reisbureau op deze locatie is geopend.

Het bedrijf bestond al als busbedrijf aan de Nassaustraat, maar door het toenemende aantal reizen en ruimtegebrek in het oude pand, werd er gekozen voor een mooi pand in de Langestraat. Deze werd in 1974 officieel geopend door de heer Broekman, president-directeur van De Magneet waarbij Klooster Reizen was aangesloten.

Ondertussen is het pand diverse keren gemoderniseerd en zijn er vele verschillende gezichten aan het werk geweest. Van het busbedrijf is afscheid genomen, maar er zijn reisbureaus toegevoegd aan de keten. Klooster Reizen is een zelfstandig en onafhankelijk reisbureau dat nog steeds staat voor het ontzorgen van hun klanten.

Feest

Dit mooie jubileum wordt uitgebreid gevierd in de week van 14 oktober. De hele week heeft een feestelijk tintje met als hoogtepunt vrijdag 18 oktober. “Er zijn klanten die al 50 jaar hun reizen bij ons boeken. Deze mensen nodigen we graag uit voor een kopje koffie met wat lekkers.” aldus Gerda Klooster. Er zullen verschillende acties worden opgezet waarbij leuke prijzen of extra’s te winnen zijn.

De foto’s zijn van de opening in 1974 en het interieur in de jaren ’80.

Margreet Barlagen