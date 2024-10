DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Meppen

Om 20.22 uur zijn politie en brandweer uitgerukt voor een brand in een productiehal aan de Essener Straße in Meppen. Daar was door onbekende oorzaak een laserapparaat in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 1,3 miljoen euro geschat.

Op 20 september moest een man op een e-bike om 7.45 uur op de Haselünner Straße in Meppen hard remmen om een aanrijding met een witte bakwagen te voorkomen. De bestuurder van de bakwagen zag de fietser over het hoofd toen hij rechtsaf vanaf de Margaretenstraße de Haselünner Straße op reed. Bij deze bijna aanrijding raakte de fiets beschadigd. De bestuurder van de bakwagen is doorgereden.

Tussen vrijdag en woensdag is aan de am Kreisforst in Meppen bij een bestelbus ingebroken. Er werd gereedschap en apparatuur gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Börger

Dinsdag is tussen 22.04 en 22.14 uur aan de Industriestraße in Börger bij twee bedrijfswagens ingebroken. Er is voor 2.000 euro aan gereedschap gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Werlte te bellen 05951/995300.

Sögel

Tussen dinsdag 17.30 en woensdag 07.00 uur is op een bedrijfsterrein aan de Püttkesberge in Sögel bij een bedrijfsauto ingebroken. Er werd gereedschap gestolen. Die zelfde nacht werd ook bij een auto op het terrein van een bouwmarkt aan dezelfde straat ingebroken. Voor zover bekend werd daar niets gestolen. De totale schade bedraagt 16.500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Haren

Dinsdag is tussen 20.45 en 20.57 uur op een bedrijfsterrein aan de Zum Gewerbegebiet in Haren geprobeerd bij een bestelauto in te breken. De daders slaagde er niet in de auto open te krijgen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Weener

Bij een verkeerscontrole op de Süderstraße viel gistermorgen om 11.40 uur een 57 jarige bestuurder van een personenauto door de mand. Hij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. Zijn vrouw, die samen met hun kind ook in de auto zat, bleek wel een rijbewijs te hebben. Er is proces-verbaal opgemaakt.