OERweekend in Hunebedcentrum Borger

BORGER – In het weekend van 26 en 27 oktober zijn jong en oud welkom bij het OERweekend in het Hunebedcentrum. In dit weekend is het Oertijdpark gevuld met prehistorische oermensen die het verleden tot leven doen komen. Tussen 11:00 en 17:00 uur kunnen bezoekers beide dagen op ontdekking door duizenden jaren geschiedenis, zien zij oude ambachten zoals brons gieten, ijzer smelten, vuur maken door frictie en wordt er vuursteen bewerkt tot vernuftige gereedschappen. Daarnaast is er ook genoeg om zelf uit te proberen!

De eerste boeren van Noord Nederland

De eerste boeren in Drenthe zijn meer dan 5000 jaar geleden op een vaste plek gaan wonen. Tijdens het Oerweekend krijgen bezoekers een kijkje in hun leven, en dat van de mensen die nóg langer geleden in Drenthe woonden… De jagers en verzamelaars. Het blijft niet bij kijken, als bezoeker kun je ook zelf een beetje oermens worden. Maak je eigen rotsschildering of trechterbeker, probeer zelf vuur te maken of ga mee op rondleiding, om extra veel kennis op te doen over de prehistorie. Als je geïnteresseerd bent in het verleden dan is dit weekend dé kans om erin te duiken.

Een weekend vol gratis extra activiteiten

Het Oerweekend vindt plaats in het Oertijdpark van het Hunebedcentrum. Een buitenterrein waar bezoekers letterlijk door de prehistorie lopen, langs verschillende prehistorische boerderijen, akkers en bouwwerken. Er zijn tijdens het evenement extra veel ‘vergeten’ ambachten te ontdekken en er worden verschillende (kinder)activiteiten georganiseerd. Het complete programma is te vinden in de activiteitenkalender op www.hunebedcentrum.eu.

Hunebedcentrum