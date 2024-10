Pas op de plaats bij plannen Groote Polder

BORGSWEER – De plannen om van de Groote Polder bij Borgsweer een getijdengebied te maken worden tijdelijk geparkeerd. Dat heeft de stuurgroep Kustontwikkeling Eemszijlen besloten. In deze stuurgroep zijn de provincie Groningen, de gemeente Eemsdelta, waterschap Hunze en Aa’s, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports en Het Groninger Landschap vertegenwoordigd. De gemeente Eemsdelta gaat eerst in gesprek met bewoners over hun wensen en ideeën om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Daarna wordt bekeken of er gezamenlijk een plan gemaakt kan worden voor de toekomst van het gebied.

Voorkeursbeslissing

In februari 2024 legden Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de Ontwerp Voorkeursbeslissing voor de Kustontwikkeling Eemszijlen ter inzage. Dat Ontwerp ging over de ontwikkeling van het gebied rond de Groote Polder bij Borgsweer. De stukken lagen tussen 10 april en 22 april ter inzage. Hierop werden 34 zienswijzen ingediend.

Zienswijzen

De bestuurders van de Stuurgroep Eemszijlen hebben de zienswijzen op de Ontwerp Voorkeursbeslissing uitgebreid besproken. Op 8 oktober gingen wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta en gedeputeerde Susan Top van de provincie in het Dorpshuis van Borgsweer in gesprek met de indieners van de zienswijzen.

Zorgen over leefomgeving

De stuurgroep is zich ervan bewust dat er bij bewoners veel zorgen bestaan over de toekomst van de Groote Polder en hun leefomgeving. Dat blijkt ook uit het grote aantal mensen dat de petitie ‘Handen af van de Groote Polder’ heeft ondertekend. Deze werd op 5 oktober op de Wal van Borgsweer in ontvangst genomen door gedeputeerde Susan Top. De stuurgroep heeft begrip voor de zorgen die er in de omgeving bestaan. Daarom hebben de bestuurders besloten om een pas op de plaats te maken. De ontwerp voorkeursbeslissing wordt dus niet definitief vastgesteld.

Investeren in de toekomst

Tegelijkertijd zien de leden van de stuurgroep dat het belangrijk is om te investeren in de toekomst van het gebied. Dit gebied is namelijk één van de snelst dalende kustgebieden van Nederland. Als hier niets gebeurt, gaat de kwaliteit op termijn verder achteruit en komt het huidige gebruik voor wonen, landbouw, recreatie en ander gebruik onder druk te staan. Voor dit gebied is veel geld beschikbaar, zodat het ook voor toekomstige generaties prettig blijft om te wonen, werken en recreëren in het zuidoostelijk deel van de gemeente Eemsdelta.

Vervolg

Het gesprek zal niet meer alleen gaan over de Groote Polder maar over een breder gebied vanaf de Groote Polder, landinwaarts tot aan de Warvenweg tussen de dorpen en het industriegebied Oosterhorn. Hiervoor neemt de gemeente Eemsdelta de komende tijd contact op met de inwoners. Daar trekt de gemeente een half jaar voor uit. Daarna wordt gekeken of er samen met de inwoners een plan gemaakt kan worden dat voorbereid is op de toekomst. Op basis daarvan neemt de stuurgroep in het voorjaar van 2025 een besluit over de noodzakelijke vervolgstappen.

