Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 oktober, 06:30 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUIEN | FRISSE NOORDWESTENWIND

Vandaag wordt met een noordwestelijke stroming frisse lucht aangevoerd waarin de temperaturen vanmiddag niet veel hoger oplopen dan ongeveer 13 graden. Vanochtend staat er eerst een zwakke tot matige west tot noordwestenwind, maar deze trekt gedurende de ochtend aan tot matig, windkracht 4 en draait naar het noordwesten. De gehele dag is er kans op een regenbui, maar zijn er ook lange droge perioden met wat zonneschijn.

Vanavond is nog een bui mogelijk, vannacht is het meestentijds droog en kan het soms flink opklaren. In die opklaringen gaat de temperatuur onderuit naar 4 of 5 graden en waait er slechts nog een zwakke tot matige wind uit het westen.

Morgen is er vooral in de ochtend nog een enkele bui mogelijk, in de middag overheerst het droge weer met steeds meer ruimte voor de zon. Het is wel fris met temperaturen rond 12 of 13 graden en waait er een zwakke tot matige westenwind.

Na morgen verloopt de nacht naar zaterdag koud met kans op vorst aan de grond, zaterdag overdag is het droog met zonnige perioden en wordt het in de middag ongeveer 13 graden. In de nacht naar zondag passeren er enkele buien. Zondag overdag verloopt dan meest droog met af en toe zon en wordt het opnieuw ongeveer 13 of 14 graden. Na het weekend wordt het zachter en wisselvallig.