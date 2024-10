Wandeling tijdens de Nacht van de Nacht in Veele en Ter Wupping

VEELE, TER WUPPING- Na het succes van vorig jaar gaat de Dorpsvereniging Vlagtwedde opnieuw meedoen met de landelijke Nacht van de Nacht: laat donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is! Dit jaarlijks evenement wordt gehouden op zaterdag 26 oktober. Met de Nacht van de Nacht wordt stilgestaan bij de gevolgen van veel licht: licht heeft invloed op mens, dier, natuur en zelfs op de economie. Door het licht uit te doen bespaar je energie (en geld), verminder je de CO2 uitstoot en tevens wordt lichthinder tegengegaan.

Waar gaan we wandelen?

Onder leiding van vrijwilligers van Natuurmonumenten gaan we een avondwandeling houden in en rond Veele en Ter Wupping. Tijdens de wandeling, die ongeveer 5 km lang is, zal een deskundige iets vertellen en laten zien over uilen, zal een medewerker van Waterschap Hunze en Aa’s iets vertellen en uiteraard wordt u getrakteerd op koffie/thee /chocomelk en iets lekkers erbij!

Startplaats: Wedderstraat 39 op parkeerplaats van Waterschap Hunze en Aa’s. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

Starttijd: 19.00 uur start de eerste groep, vervolgens de andere groepen met steeds een kwartier ertussen.

Voor wie: volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Honden worden niet toegelaten.

Voorwaarden: het is een avontuurlijke tocht in het donker, waarbij we een zaklantaarn zo nu en dan gebruiken (bijvoorbeeld om de wildroosters veilig over te stappen), de gids van Natuurmonumenten geeft dit wel aan. Waterdichte schoenen of laarzen is een vereiste!

Aanmelding: tot en met woensdag 23 oktober 2024 via de mail: info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl

Of via de telefoon: 06- 23266395 of 06-15474727.

Er kunnen 50 personen deelnemen, vol is vol. Deelname op volgorde van binnenkomst.

Deelname is gratis.

Tenslotte de oproep aan alle inwoners van Vlagtwedde en omstreken om tijdens deze Nacht van de Nachtwandeling de buitenlampen zoveel mogelijk uit te laten, om zo het effect te vergroten en bewust te zijn van de schoonheid van de donkere avond/nacht.

Kijk op www.nachtvandenacht.nl voor meer informatie. Hier vind je ook alle activiteiten en deelnemende organisaties.

Harmien Bruining