Wethouder Ellen van Klaveren krijgt boek ‘Ik ben wie ik ben!’ – Regenboogsenioren in Groningen overhandigd

OUDE PEKELA – Gisteren kreeg wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela, door Ankie Voerman en Thea de Boer het boek ‘Ik ben wie ik ben!’ – Regenboogsenioren in Groningen overhandigd.

In het boek ‘Ik ben wie ik ben!’ – Regenboogsenioren in Groningen vertellen regenboogsenioren, die woonachtig zijn in de provincie Groningen en in de jaren 40, 50, 60 en 70 opgroeiden, over de wereld om hen heen, waarin zij zich als homoseksueel, lesbisch, transgender, intersekse of non-binair persoon niet altijd thuis voelden. Auteurs zijn fotograaf Mona van den Berg en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.



Dit boek beoogt de zichtbaarheid van regenboogsenioren in de provincie Groningen te vergroten. Daarnaast draagt het bij aan de bewustwording dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om altijd en overal zichzelf te zijn. Regenboogsenioren laten in het boek hun gezicht zien en vertellen over hun zoeken naar zichzelf en naar antwoorden op vragen en twijfels. Zij zijn de wegbereiders en schouders waarop de LHBTIQA+ beweging staat. Ze moeten worden gezien en gehoord. Het boek is een eerbetoon aan de voorvechters van toen en kwam tot stand met medewerking van een divers samengestelde groep van 28 regenboogsenioren en 2 betrokken medestanders.

Het boek werd op 6 oktober gepresenteerd tijdens de Nationale Roze Ouderendag in Utrecht. Gisteren kreeg wethouder Ellen van Klaveren door Ankie Voerman en Thea de Boer een exemplaar uitgereikt. ‘Ik ben wie ik ben!’ – Regenboogsenioren in Groningen’ wordt op 11 oktober (Internationale Coming Outdag) tentoongesteld in alle bibliotheken in de provincie Groningen en vervolgens in het uitleenbestand opgenomen en eveneens overhandigd aan het Provinciaal Bestuur en de Colleges van

B&W van de Groningse gemeenten.

Thea de Boer en Biblionet

Foto’s: Martje Ritzema.