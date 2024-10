Aandacht voorde maand van de geschiedenis in De Klinker

WINSCHOTEN, REGIO – De Maand van de Geschiedenis is weer begonnen! Dit jaar staat de maand oktober in het teken van het thema ‘Echt nep’. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ worden bezoekers uitgedaagd om de grens tussen feit en fictie te onderzoeken. Hoe verandert ons beeld van de geschiedenis door de lens van waarheid en verzinsel? Dit thema biedt een uitstekende kans om kritisch na te denken over zowel historische als hedendaagse onderwerpen. In De Klinker worden dit jaar tal van activiteiten georganiseerd om het thema te verkennen, waaronder filmvertoningen, de bijzondere voorstelling ‘In de Illusie’ met Marieke Klooster en een bijzondere Kunst of Kitsch taxatieochtend door de bibliotheek Winschoten.



Klinker Klassieker: The Third Man – Woensdag 16 oktober 20:00 uur

De klassieker ‘The Third Man’ keert terug op het grote scherm, prachtig gerestaureerd in 4K ter ere van zijn 75ste verjaardag. Deze film, vaak geprezen als de beste Britse film aller tijden door het British Film Institute, vertelt een intrigerend verhaal vol spanning en morele dubbelzinnigheden. Met een iconische rol van Orson Welles als Harry Lime, biedt de film een perfecte gelegenheid om het thema ‘Echt nep’ verder te verkennen.



Film: Een Schitterend Gebrek – Donderdag 17 & 24 oktober 20:00 uur

Arthur Japins bestseller ‘Een Schitterend Gebrek’ komt tot leven in een meeslepende film over de tragische liefde tussen Lucia en Giacomo Casanova. De film onderzoekt het thema van waarheid en illusie in relaties, terwijl het hoofdpersonage zich terugtrekt na het oplopen van de pokken. Wat is de werkelijkheid in de liefde, en hoe beïnvloeden uiterlijke schijn en persoonlijke keuzes het lot?



Film: Widow Clicquot – Dinsdag 22 oktober 20:00 uur

In het sprankelende kostuumdrama ‘Widow Clicquot’staat Barbe-Nicole Ponsardin centraal, de weduwe die het bekende Clicquot-champagne-imperium voortzette na het overlijden van haar man. Dit waargebeurde verhaal biedt een inspirerende blik op vastberadenheid, vernieuwing en de strijd tegen maatschappelijke beperkingen, perfect passend bij het thema van wat ‘echt’ is in een door mannen gedomineerde wereld.



Kunst of Kitsch Taxatieochtend – Zaterdag 19 oktober / 10:00-13:00 uur

Altijd al willen weten of dat schilderij van oma een meesterwerk is of toch kitsch? Op zaterdag 19 oktober organiseert de bibliotheek een Kunst of Kitsch taxatieochtend. Van 10.00 tot 13.00 uur is er een erkende kunstexpert aanwezig om schilderijen, antiek en sieraden te beoordelen. Een unieke kans om de ware waarde van je erfstukken te ontdekken!



Toneel: Het Verhalen Cabinet – In de Illusie – Zondag 20 oktober / 15:00 uur

Stap in de betoverende wereld van ‘In de Illusie’, een bijzondere theaterproductie die het joodse revueleven van voor de Tweede Wereldoorlog weer tot leven brengt. Deze voorstelling vertelt het verhaal van twee joodse vrouwen die, tegen de achtergrond van de oorlog, hun echtgenoten – beroemde goochelaars uit Groningen – ondersteunen. Een indrukwekkende voorstelling over moed, trouw en de magie van het leven, die de scheidslijn tussen illusie en realiteit onderzoekt. Met Marieke Klooster, Hester Le Grand, George Tokaya met prachtige muziek en zang.



Meer weten?

Het volledige programma met films, voorstellingen en activiteiten tijdens de Maand van de Geschiedenis is te vinden op indeklinker.nl.

Esther Bulder