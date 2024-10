Coming Out Day; Wethouder Marc Verschuren hijst de regenboogvlag

STADSKANAAL – Vanmorgen heeft wethouder Marc Verschuren bij het gemeentehuis van Stadskanaal de regenboogvlag gehesen.

Vandaag is het Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor LHBTIQA+ personen. Op deze dag vieren we het recht om jezelf te zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het is van groot belang dat iedereen zich geaccepteerd en veilig voelt in de samenleving, op school, op straat, op het werk, in de zorg en binnen de eigen sociale kring.

De regenboogvlag, die op veel plekken wordt gehesen, symboliseert respect, trots en diversiteit voor LHBTIQA+ personen. Ook in Stadskanaal heeft wethouder Marc Verschuren de vlag gehesen bij het gemeentehuis. “Het is goed om hier met elkaar bij stil te staan,” aldus de wethouder. “En tegelijkertijd ook weer verdrietig. Want het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn om jezelf te kunnen zijn. Elke dag.”

Presentatie boek “Ik ben wie ik ben! – Regenboogsenioren in Groningen”

In het kader van Coming Out Day ontving wethouder Marc Verschuren een exemplaar van het boek “Ik ben wie ik ben! – Regenboogsenioren in Groningen”, uit handen van auteur Marjet Bos.

Het boek belicht de verhalen van LHBTIQA+ ouderen uit de provincie Groningen. Deze generatie groeide op in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend was om open te zijn over je identiteit. Het boek heeft als doel de zichtbaarheid van regenboogsenioren te vergroten en herinnert ons aan de belangrijke rol die zij hebben gespeeld in de LHBTIQA+ beweging.

“Ik ben wie ik ben!” werd op 6 oktober gepresenteerd tijdens de Nationale Roze Ouderendag en is vanaf 11 oktober te zien in alle bibliotheken in de provincie Groningen, waar het ook beschikbaar zal zijn voor uitleen.

Voor meer informatie over de Nationale Roze Ouderendag kunt u terecht op de website van Roze 50+ Nederland via www.roze50plus.nl.

Gemeente Stadskanaal