Gemeente Stadskanaal gaat onzekere financiële toekomst tegemoet

STADSKANAAL – De financiële positie van de gemeente Stadskanaal is momenteel goed, maar er zijn grote zorgen voor de nabije toekomst. Dat blijkt uit de begroting voor 2025 die het College van B&W deze week aanbood aan de gemeenteraad. In de begroting staan de plannen voor het komende jaar, wat die plannen kosten en welke inkomsten er verwacht worden. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering van maandag 11 november.

Tekort door achterblijvende financiële middelen

De begroting laat een tekort zien van € 670.000,00 maar in de reserves zit voldoende om dat op te vangen. Het tekort loopt de komende jaren echter op naar bijna € 4,5 miljoen in 2028. “De grootste oorzaak hiervan is het achterblijven van de financiële middelen vanuit het Rijk voor de uitvoering van onze taken”, zegt wethouder Goedhart Borgesius. “De financiële toekomst komt de komende jaren verder onder druk te staan door de kosten van grote opgaven waar we voor staan zoals de energietransitie, klimaatafspraken, woningnood en de stikstofcrisis. Van deze opgaven zijn de kosten nog niet duidelijk. Ten slotte staan ook de verplichte verduurzaming van het gemeentehuis en de noodzakelijke investeringen in kind-centra/schoolgebouwen nog op de planning.”

Ongeveer 80 procent van alle Nederlandse gemeenten kampt met financiële problemen bij de uitvoering van de taken die de overheid naar de gemeenten heeft gedelegeerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het voortouw genomen en onderhandelt met het Rijk over maatregelen waarmee de financiële toekomst voor Nederlandse gemeenten verbetert. Borgesius: “Waar mogelijk steunen we de VNG bij deze onderhandelingen. Maar we denken zelf natuurlijk ook na over wat we eventueel kunnen of moeten doen als we vanuit het Rijk niet alsnog voldoende geld krijgen voor de uitvoering van onze taken.”

Raadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering van maandag

11 november. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen in de raadzaal in het gemeentehuis of via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad: gemeenteraad Stadskanaal – YouTube

Gemeente Stadskanaal