STADSKANAAL – Het boek “Achtergebleven stenen” van Alie Noorlag gepresenteerd



Vanmiddag vond in het Streek historisch Centrum in Stadskanaal de presentatie plaats van het boek “Achtergebleven stenen” Stadskanaal in oorlogstijd, van Alie Noorlag .

Hellen Kämink, directeur van het Streekhistorisch Centrum sprak een welkomwoord tot de ongeveer 40 bezoekers die deze presentatie bijwoonden.

Daarna introduceerde Carola van der Burch van Uitgeverij “Profiel” de schrijfster Alie Noorlag.

Alie Noorlag, woonachtig in Vlagtwedde is geboren in Stadskanaal en studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van haar verschenen eerder boeken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder “Een leven lang gezwegen” en Batterie Delfzijl”

Ook is zij verbonden aan de Gedenkstätte KZ Engerhafe, (enkele kilometers boven Emden).

Christiaan Gevers, historicus en zoon van een oorlogsveteraan en erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog hielp Alie met de teksten en ging met haar in gesprek over het proces van dit boek en haar ervaringen hiermee.

Alie overhandigde een eerste exemplaar van het boek aan wethouder Egbert Hofstra van de gemeente Stadskanaal.



Het verhaal van “Achtergebleven stenen, Stadskanaal in oorlogstijd”.

In de Tweede Wereldoorlog werden Joden systematisch beroofd van hun huizen, winkelpanden en landbouwgronden. Hun bezittingen vielen in handen van de bezetter of werden verkocht aan derden.

In Achtergebleven stenen wordt de lokale situatie in de Kanaalstreek beschreven.

Het tweede hoofdstuk gaat over het Joods echtpaar Siegfried Klein en Dina Klein – de Vries.

Zij verlieten hun woning op 11 november 1942 om te gaan onderduiken.

Ruim een maand later, in de namiddag van 23 december 1942, werden ze vermoord gevonden op een akker in Gasselterboerveenschemond.

De nakomelingen van dit echtpaar zoeken al meer dan 80 jaar naar een antwoord op de vraag wie hun grootouders en overgrootouders vermoord heeft of hebben vermoord.

De kleinzoon van het echtpaar Klein, Siegfried Woldhek, ontving ook een exemplaar van het boek overhandigd.