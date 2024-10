Meer leesplezier op IKC Hoi Pippeloi

VEENDAM – IKC Hoi Pippeloi en Biblionet Groningen werken samen in de Bibliotheek op school. Met dit programma zetten de scholen en de bibliotheek in op het vergroten van de leesvaardigheid, het leesplezier én de mediawijsheid van kinderen. Vanmorgen werd de schoolbibliotheek door wethouder Bert Wierenga van gemeente Veendam geopend.

Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen om de taal- en informatievaardigheden van kinderen naar een hoger niveau te tillen. “Structurele aandacht voor lezen en leesplezier is de basis,” vertelt Wiebje Geerts, leesmediaconsulent bij Biblionet Groningen “Lezen is een vaardigheid die je bij elk vak, en trouwens je hele leven, nodig hebt. Wie goed kan lezen, kan de wereld beter begrijpen. Maar lezen gaat niet vanzelf, daar moet je in investeren. Het is belangrijk om leerlingen te laten ervaren dat lezen leuk kan zijn. En dat doen we met de Bibliotheek op school.”

Iedereen doet mee

Het succes van het programma komt door de nauwe samenwerking tussen school en bibliotheek. Iedereen doet mee: directie, leerkrachten, leesconsulent en kinderen. Elk jaar stellen de school en de bibliotheek een plan op met doelen en activiteiten. Aan de hand daarvan is er dagelijks aandacht voor lezen en mediawijsheid. Voor boeken kunnen de kinderen terecht in de schoolbibliotheek, die een gevarieerde en actuele collectie heeft. De leesmediaconsulent adviseert en werkt samen met het team van leerkrachten en de vrijwilligers in de schoolbibliotheek. “Aan het eind van het jaar bekijken we wat onze gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd en maken we een plan op voor het volgende jaar. En het werkt. Je ziet leerlingen groeien.”

IKC Hoi Pippeloi maakt gebruik van de Impulsregeling vanuit het Masterplan basisvaardigheden voor Bibliotheken van het ministerie van OCW. Deze is bedoeld om nieuwe schoollocaties aan te sluiten bij de Bibliotheek op school. Deze subsidie werd bij de feestelijke opening symbolisch aangeboden in de vorm van een groot cadeau met daarin de cheque van 5.000 euro voor de aanschaf van nieuwe boeken en een auteursbezoek aan de school.

Het enthousiaste team van IKC Hoi Pippeloi

“Wij zijn enorm enthousiast over de samenwerking met Biblionet Groningen via de Bibliotheek op School. Het is een waardevolle stap om onze leerlingen niet alleen beter te leren lezen, maar ook om ze het plezier in lezen te laten ontdekken. Samen streven we ernaar dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en mediawijs kan worden.”

Wiebje Geerts-Brasser