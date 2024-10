Muziekfeesten Onstwedde, drie weekends met zes avonden muziek en gezelligheid in de feesttent

ONSTWEDDE – Maar liefst drie weekends lang is het groot feest in de feesttent in Onstwedde. En daarbij is de toegang alle zes die avonden weer helemaal gratis. Er komen artiesten van naam, van Nederlandstalige meezingers tot rock, van après-ski tot boerenrock en van lekker fout tot diverse tributes.

In oktober en november is het zes avonden groot feest in de feesttent in Onstwedde. In de Muziekarena op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg geniet iedereen van muziek, gezelligheid, lekker eten en drinken en feestvieren.

Gratis toegang

De toegang tot al deze gezellige feesten is helemaal gratis, het enige wat je hoeft te doen is gratis toegangskaarten aan te vragen via de website muziekfeest.nl. De muziekfeesten vinden plaats in de Muziekarena op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg.

Oktoberfest en Tributes

Bier, bratwurst, lederhosen en dirndls. Het eerste weekend begint op vrijdag 25 oktober met Oktoberfest met live schlager- en après-ski muziek van Die Lustigen Moeflons. Ee dag later is het tijd voor een avond vol rockklassiekers met The Tributes. Deze avond zijn er optredens van maar liefst zes coverbands die een eerbetoon brengen aan de rockhelden van U2, Creedence Clearwater Revival, Bruce Springsteen, Status Quo, Golden Earring en Bryan Adams.

Het Foute Feest en Noordelijk Muziekfeest

Op de tweede vrijdag – 1 november – gaat het helemaal los op de grootste foute hits, guilty pleasures en feestknallers tijdens Het Foute Feest met Die Verrückte Stunde, bekend van Evers staat Op, met Beatcrooks en die Verrückte DJ’s Pim en Joep Verhaar. Tijdens Het Noordelijk Muziekfeest op zaterdag 2 november treedt een keur aan Nederlandstalige artiesten op met gezellige muziek en vele meezingers. Er zijn optredens van Jannes, Wia Buze, Ancora, Lucas & Gea, Burdy, Natasja Poels, Jan Warringa, Arne Jansen Tribute, Mark Doldersum, René Becker, Davey van der Sluis, Bert & Erik, Ode aan BZN, André Hazes Tribute, Robert Leontew en Sander oet Pekel. Ook Tukker FM is van de partij met DJ Feike van den Berg.

Qmusic The Party en Mooi Wark

Het afsluitende weekend begint op vrijdag 8 november met Qmusic The Party, met de DJ’s van dit razend populaire radiostation die de lekkerste muziek draaien en uiteraard ook Het Foute Uur. Het knallende slot van drie fantastische muziekweekends wordt verzorgd door de boerenrockers van Mooi Wark. Met titels als D’r op! of gien vreten, In de Blote Kont, Schijt aan de Regels en Wrieven, Pappen & Nat Hollen weet je zeker: dit wordt een weergaloos Boerenrock Muziekfeest. En ter verhoging van de feestvreugde wordt het voorprogramma verzorgd door Piraten Power Hour.

De eerste twee vrijdagen begint het feest om 21.00 uur en is de tent is open om 20.00 uur, de overige vier Muziekfeesten beginnen om 20.00 uur en dan is de tent open vanaf 19.00 uur. Alle feesten zijn toegankelijk voor mensen van 16 jaar en ouder.

Ten Have Tekst