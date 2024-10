Palliatieve terminale 24/7 thuiszorg Carethuis nieuw in Noord-Nederland

NOORD-NEDERLAND – Mensen in hun laatste levensfase hebben het recht om thuis te sterven als zij dat willen. Dat is bij wet geregeld. In de praktijk kwam daar echter vaak weinig van terecht, onder meer door doelmatigheidseisen van verzekeraars. “In palliatieve en terminale zorg is doelmatigheid echter volstrekt onbelangrijk. Die zorg draait om persoonlijke aandacht, vrijheid, veiligheid en comfort”, zegt directeur Wim Sondagh van Carethuis. Deze gloednieuwe thuiszorgorganisatie biedt 24/7 palliatieve terminale thuiszorg in Groningen, Friesland en Drenthe.



Carethuis biedt persoonlijke thuiszorg op maat voor een waardig levenseinde en begeleiding bij dementie. Wie dat wil, kan het leven afronden en sterven in de rust en geborgenheid van je eigen huis, omringd door geliefden. Carethuis, een zorgorganisatie, maakt het mogelijk voor mensen in Groningen, Friesland, Groningen en Drenthe om in vrijheid en comfort thuis te sterven zoals zij dat willen.

Spin in het web

Bij Carethuis verlenen teams van verpleegkundigen en verzorgenden 24-uurszorg. Dit team van ervaren zorgverleners werkt nauw samen met huisartsen, specialisten en andere zorgprofessionals om de best mogelijke zorg te garanderen. “Het carethuis-team is de spin in het web van alles wat er in zo’n situatie thuis moet gebeuren. Daarbij is écht luisteren naar mensen en begrijpen wat zij wensen van het grootste belang. Je kunt het maar een keer goed doen. Daarnaast regelt ons team alles: van contact met artsen tot het regelen van de zorg, van het plannen van een bezoekagenda tot alle verpleegkundige handelingen. Het team staat klaar met persoonlijke zorg op maat, die draait om de cliënt. “Mensen die weten dat het einde nabij is, brengen hun laatste tijd door waar zij zich het meest op hun gemak voelen: thuis”, zegt directeur Wim Sondagh. “Op je sterfbed heb je geen tijd meer te verliezen. Elke seconde is kostbaar. Daarom zetten wij alles op alles om met compassie zorg van extreem hoge kwaliteit te leveren.”Operationeel directeur van Carethuis Ingeborg Querner ziet dagelijks de strijd die mensen voeren om hun zorg in eigen handen te houden: “Het is hartverscheurend dat cliënten soms het gevoel hebben dat hun laatste wensen worden beperkt door regels van verzekeraars. Bij Carethuis geven wij hen de vrijheid om te sterven waar zij willen, omringd door mensen van wie ze houden. Dat is een fundamenteel recht van elke Nederlander.”

Extreem dankbaar werk

Sondagh en Querner verwachten dat Carethuis de komende jaren snel groeit. “Daarom mogen ervaren zorgprofessionals die zeer waardevolle werk willen doen, zich bij ons melden”, zegt Sondagh. Hij vertelt dat het werk zwaar kan zijn, maar ook ‘extreem dankbaar’ is: “Onze zorgverleners krijgen alle ruimte en tijd om de zorg optimaal te verlenen. Er is ruimte om in gesprek te gaan, juist omdat dit heel belangrijk is voor mensen in deze levensfase. Onze zorgverleners worden getraind in het voeren van deze gesprekken, in het belang van spiritualiteit en verhalen laten vertellen, want dat vermindert pijn en verdriet. Ook krijgen de zorgverleners ondersteuning in onder meer zelfreflectie en het bespreekbaar maken van het sterven.”

