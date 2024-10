Regenboogvlag gehesen bij provinciehuis: aandacht voor regenboogsenioren in Groningen

GRONINGEN – Vandaag is het internationale Coming Out Day; de dag waarop er aandacht is voor mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap die openlijk voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken hees vanmorgen samen met Mark Gils van COC Groningen & Drenthe en Marjet Bos van Regenboog Oldambt de regenvloogvlag bij het provinciehuis.

Iedereen mag zichzelf zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat weten ook veel regenboogsenioren. Om hen een gezicht te geven maakte Marjet Bos samen met fotograaf Mona van den Berg het boek ‘Ik ben wie ik ben – Regenboogsenioren in Groningen’.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken ontving vanochtend het boek van Marjet Bos. Marjet: “Het is een boek vol portretten van regenboogsenioren en medestanders uit heel Groningen. Het boek blijkt nu al een echte ijsbreker: het is een opening tot een gesprek over beleid rondom de LHBTIQ+ en specifiek regenboogsenioren. Ik ben er trots op dat zo’n klein boekje, zo’n groot gesprek op gang kan brengen.” Vanaf vandaag ligt het boek ook in alle bibliotheken in Groningen.

Provincie Groningen