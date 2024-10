Twee gewonden bij woningbrand Harkstede

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 oktober, 06:15 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUI | MINDER WIND

Vandaag is het wisselend bewolkt en is er nog kans op een regenbui. Ook vanmiddag valt er nog een enkele bui, al wordt gaandeweg de middag de kans op een bui steeds kleiner met vooral later vanmiddag ook meer zon. Het is fris met maxima rond 12 graden, maar staat er wel minder wind dan gisteren en is deze zwak tot matig uit een westelijke richting.

Vanavond en vannacht is het droog en klaart het breed op. Het kan daardoor flink afkoelen tot 2 of 3 graden met kans op vorst aan de grond. De wind is zuidoost en stelt weinig voor.

Morgen ziet het weer er prima uit met zonnige perioden en blijft het overdags droog. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind komt de temperatuur uit op ongeveer 13 graden. In de late avond of nacht naar zondag passeren actieve buien met kans op onweer en windstoten.

Na morgen valt er zondagochtend nog een laatste bui, maar is het in de middag veelal droog met af en toe zon. Na het weekend valt er soms een bui, maar blijven de neerslaghoeveelheden beperkt en gaan de temperaturen omhoog naar 18 of 19 graden op donderdag.