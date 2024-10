Vreugde in Oldambt: Biomassa-installaties definitief uit

OLDAMBT – De gemeente Oldambt heeft terecht het contract ontbonden dat hoorde bij de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde. De tegenpartij E-OS is niet meer in cassatie gegaan en daarmee zijn de uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof definitief geworden.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is hier erg blij mee: “Niet alleen is dit voor onze gemeente fijn nieuws, maar ik ben nog blijer voor de omwonenden. Het is nu zeker dat de biomassa-installaties niet meer aan gaan. De omwonenden krijgen niet meer te maken met de schadelijke stoffen die de installaties ondanks maatregelen bleven uitstoten.”



Een terugblik

“Het leek helemaal in het begin een aardig idee om de zwembaden op deze manier duurzaam te verwarmen. Maar al gauw kwamen de eerste klachten en na testen bleek de uitstoot ver boven allerlei normen te zijn. Toen was ons heel helder dat we dit niet wilden voor onze inwoners,” zegt wethouder Jurrie Nieboer vanuit zijn betrokkenheid bij duurzaamheid.



Ook latere testen voldeden niet en een langslepend conflict volgde. Na diverse procedures en uitspraken, is nu helder dat de biomassa-installaties in zowel Winschoten als Finsterwolde niet meer aan gaan. Het contract is definitief ontbonden en Oldambt gaat met E-OS afspraken maken over het verwijderen van de installaties.

Gezamenlijke afsluiting

Oldambt vindt het belangrijk om dit met de direct omwonenden, die ook heel strijdbaar waren, gezamenlijk af te sluiten. Hoewel de rechtszaken tegen Oldambt waren, was het ook voor de direct omwonenden een spannende tijd. Het ging uiteindelijk over hun woongenot en gezondheid. Daarom valt er bij hen een brief op de mat met een uitnodiging voor een gezamenlijk moment.

Gemeente Oldambt