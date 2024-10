Wasbeerhond gespot in Westerwolde

WESTERWOLDE – Gisteravond spotte fotograaf Mazzelmoaze een wasbeerhond in Westerwolde.

Terwijl fotograaf Mazzelmoaze rondreed om plaatjes te schieten van het Noorderlicht (zie foto’s bij ons artikel van gisteren), stak plotseling een wasbeerhond de weg over. Gelukkig heef de fotograaf dit met zijn dashcam kunnen vastleggen.

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) is niet verwant aan de wasbeer. Het is een roofdier uit de familie der hondachtigen en wordt ook wel marterhond genoemd. Hij is in Europese deel van Rusland ingevoerd vanwege zijn pels en vandaar uit verwilderd en ontsnapt. In de oostelijke helft van Nederland en in de Belgische gewesten Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn vanaf 1986 diverse vondsten en waarnemingen bekend.

Het dier heeft korte poten en een gedrongen lijf en is ongeveer zo groot als een vos. Heel herkenbaar is de zwart-witte tekening op de brede kop en de bakkebaarden. De wasbeerhond heeft een beige-bruinachtige langharige vacht met zwarte vlekken op de rug en flanken. Zijn poten en buik zijn donkerbruin. De staart is vol, eenkleurig donker en vertoont geen ringen (zoals die van de wasbeer). De wasbeerhond heeft donkere vlekken rond de ogen, witgele wangen en wenkbrauwstrepen en donkerbruin gerande oren.

Wasbeerhonden zijn monogaam en leven in paren of in kleine familiegroepjes met de jongen van het vorige nest. Ze zijn vooral in de schemering en ’s nachts actief. Ze zoeken hun voedsel vooral langs oevers. De wasbeerhond eet zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Hij past zijn menu aan het seizoen aan. In de winter eet hij vooral knaagdieren en aas en in de zomer en herfst eet hij vis, kikkers, insecten en vogels. Ook wordt plantaardig voedsel zoals wortels, noten, eikels en bessen gegeten. In de herfst wordt een onderhuidse vetlaag opgebouwd, waardoor het gewicht fors kan toenemen. Van december tot in april houdt de wasbeerhond een winterrust – geen winterslaap – die hij bij mild weer onderbreekt met korte uitstapjes in de omgeving.

Bron: https://www.zoogdiervereniging.nl