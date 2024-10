Westerwolde viert Kleurrijk Westerwolde

SELLINGEN – Vandaag, Coming Out Day, viert Westerwolde Kleurrijk Westerwolde. De gemeente maakt zich hard voor gelijke kansen voor en acceptatie van iedereen.

Wethouder Giny Luth opende voor het gemeentehuis in Sellingen vanmorgen Kleurrijk Westerwolde. Daarna zong Klaas Spekken het Westerwolds Volkslied en werd de regenboogvlag gehesen. Vervolgens was het tijd om te proosten op onderlinge verschillen en bracht Klaas Spekken het lied Ik zie je’, waar hij het vorig jaar het COC songfestival mee won, en het lied waarmee hij deelneemt aan het bekende Festival van San Remo ten gehore. Voor iedereen was er koffie met gebak en (alcoholvrije) bubbels.

Niet-hetero en niet-cisgender mensen worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met uitsluiting, pesten en zelfs geweld. Maar ook afkomst, religie en (lichamelijke) beperking vormen nog te vaak reden tot uitsluiting. Dat lost zich niet op door te zwijgen. Zolang dit zo is, blijft Coming Out Day een belangrijke dag. Een dag om onderlinge verschillen te vieren en voor acceptatie ervan te strijden.

Wethouder Luth: “En laten we dat niet verwarren met opdringen. Dit is een dag waarop we reflecteren op hoe ver we inmiddels zijn in onze reis naar gelijke acceptatie. En de feiten spreken voor zich: we zijn er nog niet. Daarom vieren we onze verschillen tijdens Kleurrijk Westerwolde. Want de gemeente Westerwolde wil een veilige omgeving bieden voor al haar inwoners. De wereld is zoveel mooier in verschillende kleuren!”

Zij kreeg door Willemijn Ahlers het boekje Ik ben wie ik ben – Regenboogsenioren in Groningen overhandigd. Hierin vertellen regenboogsenioren, die woonachtig zijn in de provincie Groningen en in de jaren 40, 50, 60 en 70 opgroeiden, over de wereld om hen heen, waarin zij zich als homoseksueel, lesbisch, transgender, intersekse of non-binair persoon niet altijd thuis voelden. Auteurs zijn fotograaf Mona van den Berg en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.

Foto’s: Johannes Velthuis