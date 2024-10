Eef van Breen & Nathalie Smoor presenteren ‘We are Shadows Searching’ in d’ Rentmeester, Valthermond

VALTHERMOND – Eef van Breen & Nathalie Smoor presenteren ‘We are Shadows Searching’ 18 oktober en 28 november in d’ Rentmeester, Valthermond.



“De pupillen in onze ogen lijken zwarte gaten als portalen naar onze ouders en voorouders” We are Shadows Searching is een onderzoek trilogie die in de komende maanden wordt gepresenteerd; een initiatief van de indische makers, de in Westerbork geboren componist/ musicus Eef van Breen en mimespeler Nathalie Smoor. Dit jaar begonnen zij aan een eerste samenwerking tijdens “Nyaj Stories”; een initiatief van het Europees-Indonesische Bersama Collective.



In We are Shadows Searching gaan Eef en Nathalie op zoek naar hun eigen schaduwen in de breedste zin van het woord. Geïnspireerd door hun voorouders van het eilandenrijk dat nu Indonesië heet, vinden ze manieren om deze schaduwen te verwerken in een uiteindelijke muziekvoorstelling met muziek van de Eef van Breen Group, gamelan, schaduwspel en rituele kracht.

We are Shadows Searching presentatie nr. 2 “SHADOWS” vrijdag, 18 oktober 20:15 D’rentmeester, Zuiderdiep 279, 7876 AP Valthermond



Tijdens deze performance brengen Eef van Breen en Nathalie Smoor het resultaat van drie dagen

snelkookpan experimenten. Geïnspireerd door de mystieke guna-guna verhalen van het eilandenrijk dat nu Indonesië heet, zoeken zij naar hun eigen schaduwbeelden en dat van hun voorouders. In het Drentse buitengebied brengen zij met grote wapperende witte doeken en voiles als “witte wieven” deze schaduwen tot leven. Te midden van de koplampen van auto’s, open vuren en gamelan muziek bezweren zij het verleden en maken zij de weg vrij voor de toekomst. Warm je aan het vuur en droom weg bij mysterieuze gamelan klanken en een schaduwspel van wapperende witte doeken als mistflarden..

Met Componist en musicus Eef van Breen & mimespeelster danseres Nathalie Smoor.



We are Shadows Searching presentatie nr. 5 “HET RITUEEL” donderdag, 28 november 15:00 D’rentmeester, Zuiderdiep 279, 7876 AP Valthermond



Oproep

Ze zoeken mensen van alle leeftijden (m/v) die een band hebben met het eilandenrijk dat nu

Indonesië heet, om samen een eigentijds ritueel te maken met dans en muziek.. Doe mee

aan een unieke workshop!



Op donderdag 28 november maken mimespeelster/danseres Nathalie Smoor en musicus/

componist Eef van Breen met leden van de Eef van Breen Group én workshop deelnemers een

nieuw eigentijds ritueel. Tijdens een workshop dag laten zij zich inspireren door rituelen en kunstvormen zoals Kecak, Adat, Pentjak Silat, Marapu en Wajang. Samen onderzoeken we waar het ritueel over gaat en wat we hiermee willen bereiken. Eef en Nathalie zullen vanuit hun specialismen werken met zang en beweging, maar je hoeft niet per sé dans en/of zangervaring te hebben. Schuif na de workshop aan voor een heerlijke Indische maaltijd bereid door Eef en Nathalie. In de avond voeren we het ritueel samen uit en sluiten we af met een drankje.



Met Eef van Breen, Nathalie Smoor, Alfian Emir Adytia, Stathis Elio



Over Eef van Breen:

Eef van Breen is leider van ‘Eef van Breen Group’ dat bestaat uit een vaste kern van jazz- en

klassieke muzikanten, waaronder harpiste Eva Tebbe en bassist Stathis Elio. Bij elk project

voegen zich muzikanten en artiesten, waaronder schrijfster Anne Vegter, regisseur Ola Mafaalani,

filmmaker/kunstenaar Floris Schönfeld en anderen. Ze toerden onder andere met het NNT, met

succesvolle voorstellingen als “Fellini” en “Borgen”.



Over Nathalie Smoor:

Nathalie Smoor werkt sinds 2012 samen met Nina Boas aan een doorlopend onderzoek met

voorstellingen over hun Nederlands-Indische vaders en aanverwante thema’s onder de titel

“Plesiran Tempo Doeloe”. Ze maakt deel uit van performancecollectief TRICKSTER. Als actrice

speelde ze recent onder andere in theatergroep Ausdauer’s “De Prinses van Atjeh”, als

mimeperformer bij Mimetheatergroep Bambie, en als vocaal performer bij Barbara Ellison en

Ensemble Klang.

Meer info op: https://www.drentmeester.nl/events